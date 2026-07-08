El símbolo de fe que acompaña a Lautaro Martínez en cada partido

El delantero argentino reveló que juega cada partido del Mundial 2026 con una imagen de la patrona de Argentina, un símbolo de fe que lo acompaña dentro del campo.

En el futbol de alto rendimiento los jugadores suelen aferrarse a distintos rituales antes de cada partido. Algunos escuchan la misma canción, otros ingresan al campo con un pie específico o repiten una rutina inalterable. En el caso de Lautaro Martínez, el delantero de Argentina lleva consigo un símbolo muy especial: una imagen de la Virgen de Luján dentro de una de sus espinilleras.

La patrona de Argentina acompaña al atacante del Inter de Milán desde hace varios años y se ha convertido en uno de sus amuletos más importantes.

Aunque pocos aficionados lo sabían, la imagen quedó al descubierto durante el Mundial 2026 y rápidamente llamó la atención en redes sociales, donde numerosos seguidores destacaron el gesto de fe del futbolista.

Para Lautaro Martínez, la presencia de la Virgen de Luján representa una forma de encontrar tranquilidad antes de los partidos más importantes de su carrera.

En un torneo de tanta presión como la Copa del Mundo, Lautaro Martínez confía en sus creencias como parte de su preparación mental, al igual que muchos otros futbolistas argentinos que mantienen tradiciones personales durante las competencias internacionales.

Lautaro Martínez lleva en su espinillera una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina - Redes

La Virgen de Luján es una de las advocaciones marianas más veneradas en Argentina y miles de fieles visitan cada año la basílica ubicada en la provincia de Buenos Aires. Su imagen también ha acompañado históricamente a deportistas, entrenadores y aficionados que la consideran un símbolo de protección y esperanza.

Mientras Argentina continúa su camino en busca de defender el título conquistado en Catar 2022, Lautaro Martínez sigue llevando ese pequeño recuerdo dentro de su espinillera en cada encuentro. Un detalle que pasa inadvertido durante los 90 minutos, pero que refleja el lado más personal del delantero y la importancia que tiene la fe en su vida.

Ahora, con los cuartos de final a la vista, Lautaro Martínez volverá a salir al terreno de juego con la misma imagen que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera, esperando que también lo acompañe en el sueño de conquistar un nuevo Mundial con la Albiceleste.

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