Senadora Celeste Amarilla insulta nuevamente a Kylian Mbappé

Amarilla sostuvo que no acepta que todo el legado histórico y cultural de Francia sea reducido a la figura del delantero francés.

La senadora paraguaya, Celeste Amarilla, insultó a Kylian Mbappé luego del partido por los octavos de final del Mundial 2026. Su enojo principal se debió a que el delantero francés no le dio la mano al arquero paraguayo Orlando Gill al finalizar el encuentro.

El altercado escaló a nivel internacional tras una serie de publicaciones en "X" (antes Twitter) en las que la legisladora emitió comentarios xenófobos y racistas contra el jugador del Real Madrid.

Pero este miércoles 8 de julio, Celeste Amarilla volvió a arremeter contra el jugador francés en plena cámara de senadores. Amarilla se ha referido a Mbappé como ''hijo de pu..." por no dar la mano a Gill cuando el árbitro pitaba el final del choque.

¿Quién es Celeste Amarilla, la senadora paraguaya envuelta en la polémica con Mbappé? La figura política paraguaya que protagoniza un enfrentamiento con Mbappé.

Su discurso en el Senado paraguayo

Durante su intervención, Amarilla sostuvo que no acepta que todo el legado histórico y cultural de Francia sea reducido a la figura del delantero francés y lanzó una de sus frases más contundentes: "Me niego a reducir a Francia a la tierra de Mbappé".

"Francia es Rousseau, Descartes, Montesquieu, Víctor Hugo, Simone de Beauvoir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico y democrático a Mbappé", afirmó Celeste Amarilla.

La legisladora también defendió que sus expresiones son responsabilidad personal y rechazó que otras instituciones o sectores sean afectados por sus dichos. "Yo me hago cargo como buena liberal y demócrata de lo que dije. Las consecuencias van a ser para mí, para nadie más que para mí", manifestó.

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la importancia del saludo como símbolo cultural y deportivo. Amarilla señaló que la molestia generada en Paraguay tuvo relación con el episodio protagonizado por el jugador francés y el futbolista paraguayo Orlando Gill.

Presidente de Paraguay: "Estamos en contra de todo tipo de discriminación"

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se declaró este miércoles "en contra de todo tipo de discriminación" después de la polémica por los comentarios, considerados como racistas o discriminatorios, de la senadora de su país Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé.

"Nosotros estamos en contra total de todo tipo de discriminación", dijo Peña a periodistas tras asistir a un acto de Gobierno en la localidad de Ybycuí, del departamento de Paraguarí (sur).

"Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación", agregó el mandatario.

*Con apoyo de EFE.

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