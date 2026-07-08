Unicef alerta por aumento de violencia familiar durante el Mundial 2026

La otra cara del Mundial 2026: Unicef alerta por violencia familiar durante los partidos.

Mientras millones de aficionados viven la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organismos internacionales advierten sobre un problema que puede crecer durante grandes eventos deportivos: el aumento de casos de violencia familiar.

Unicef, ONU Mujeres y UNFPA, con apoyo de la Secretaría de las Mujeres, impulsaron la campaña "En equipo contra la violencia familiar", con el objetivo de prevenir agresiones contra mujeres, niñas, niños y adolescentes durante el torneo.

Las organizaciones aclararon que el futbol no provoca violencia, pero explicaron que durante competencias de gran magnitud pueden coincidir factores que aumentan el riesgo en hogares donde ya existen situaciones de maltrato.

De acuerdo con UNICEF, estudios internacionales han encontrado una relación entre los días de partidos y el incremento de reportes de violencia familiar. Una investigación realizada en Inglaterra determinó que los episodios de violencia doméstica aumentaron 26% cuando el equipo de la persona agresora ganaba o empataba, mientras que el incremento llegó al 38% cuando perdía.

Casos de violencia relacionados con el consumo de alcohol

Otro análisis citado por el organismo señaló que los casos de violencia relacionados con el consumo de alcohol aumentaron hasta 47% durante días de partido. Además, los especialistas identificaron que las agresiones pueden disminuir durante el encuentro, debido a que la atención está centrada en el juego, pero las denuncias aumentan en las horas posteriores, con un pico entre las 10 y 12 horas después del inicio del partido.

Entre los factores de riesgo destacan el consumo excesivo de alcohol, las apuestas deportivas, la presión económica por pérdidas de dinero, la frustración generada por los resultados y algunas conductas asociadas con modelos de masculinidad que normalizan respuestas agresivas.

La campaña también pide a la población estar alerta ante señales como gritos constantes, amenazas, lesiones sin explicación, cambios de comportamiento en menores o actitudes de control dentro del hogar.

UNICEF recordó que una sospecha razonable puede ser suficiente para pedir ayuda y recomendó no confrontar a la persona agresora, escuchar a las víctimas y buscar apoyo en los servicios disponibles.

El futbol debe unir, no ser una excusa para la violencia", señalaron los organismos, que buscan que el Mundial 2026 sea una celebración dentro y fuera de las canchas.

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