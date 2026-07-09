Brasil vuelve a casa tras el fracaso... con un único jugador en el avión

Mientras el plantel tomó caminos distintos tras el fracaso, solo un futbolista regresó en el avión oficial de la selección.

La eliminación de Brasil en los octavos de final de la justa deportiva sigue dejando historias que sorprenden a los aficionados. Después de caer 2-1 frente a Noruega, la delegación brasileña se dispersó rápidamente y una curiosa escena llamó la atención: el avión oficial de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) aterrizó en Río de Janeiro con un solo integrante del plantel.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El único futbolista que viajó junto al cuerpo técnico y al personal de apoyo fue el experimentado defensor Danilo da Silva, quien decidió regresar a Brasil en el vuelo organizado por la federación. A su llegada evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación, en un ambiente marcado por la decepción tras la temprana despedida del torneo.

El resto de los jugadores tomó diferentes destinos apenas terminó la participación de la Canarinha. La mayoría de los futbolistas que militan en clubes europeos aprovecharon el final de la competencia para iniciar directamente sus vacaciones o reincorporarse a sus equipos.

Sin embargo, mientras que quienes juegan en el Brasileirao cuentan con algunos días de descanso antes de volver a la actividad. La imagen de un avión prácticamente vacío se convirtió en uno de los símbolos del duro golpe que significó la eliminación para Brasil.

La dura eliminación de Brasil

Y es que se trata de una selección que llegó a la justa deportiva con el objetivo de conquistar su sexto título, pero que volvió a quedarse lejos de las expectativas. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti fue eliminado por una inspirada Noruega liderada por Erling Haaland.

A pesar de contar con figuras como Vinícius Júnior, Neymar, Casemiro y Endrick, la selección brasileña no logró imponer su jerarquía y quedó fuera en los octavos de final, firmando su peor actuación en la competencia desde 1990.

Vozinha sorprende al mostrar cómo es su vida ahora tras regresar a Cabo Verde El arquero de Cabo Verde volvió a cautivar a sus millones de seguidores al compartir cómo disfruta de sus primeros días en casa tras convertirse en una de las grandes revelaciones.

Diversos analistas cuestionaron el funcionamiento colectivo del equipo y el rendimiento de varias de sus estrellas, mientras que la continuidad de Ancelotti fue motivo de debate durante las horas posteriores a la eliminación.

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