¡Casi terminan a los golpes! Periodistas protagonizan tenso momento en plena conferencia de Brahim Díaz

Una conferencia de prensa terminó en un tenso enfrentamiento que obligó a intervenir a la FIFA.

La conferencia de prensa previa al compromiso de la selección de Marruecos tomó un giro completamente inesperado cuando una discusión entre dos integrantes de los medios de comunicación estuvo a punto de opacar la comparecencia del delantero Brahim Díaz. Lo que parecía una jornada habitual de preguntas y respuestas terminó convirtiéndose en un momento de tensión que sorprendió tanto a los presentes como al propio futbolista.

El incidente comenzó cuando un periodista levantó la mano para solicitar el turno de una pregunta, sin percatarse de que estaba obstruyendo la toma de un camarógrafo. La situación provocó un reclamo inmediato por parte del operador de cámara y, en cuestión de segundos, el intercambio de palabras fue subiendo de tono. Ante el riesgo de que la discusión pasara a mayores, personal de la FIFA intervino rápidamente para separar a los involucrados y restablecer el orden en la sala.

Brahim Díaz y los presentes se lo tomaron con humor

Mientras el altercado se desarrollaba, Brahim Díaz permaneció en el estrado observando la escena con evidente sorpresa. Una vez controlada la situación, el ambiente se relajó gracias al propio atacante marroquí, quien rompió el silencio con un comentario que arrancó las risas de los asistentes: "Ya se me ha olvidado la pregunta". Su espontánea reacción ayudó a disipar la tensión y permitió que la conferencia continuara con total normalidad.

Superado el incómodo episodio, la atención volvió a centrarse en el aspecto deportivo. Marruecos se prepara para afrontar este martes un exigente duelo frente a Francia por los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete grandes emociones y que definirá cuál de las dos selecciones avanzará a las semifinales del torneo.

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