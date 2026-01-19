Luis Enrique defiende a Brahim Díaz tras su penal fallado

En la víspera del partido entre el Sporting CP y PSG por la séptima jornada de la Champions League, el técnico Luis Enrique habló en conferencia de prensa y tocó varios tópicos, entre ellos, la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos, donde el tema principal fue el penal errado por Brahim Díaz y que pudo significar el título para los marroquís.
"Hoy hemos hablado de ese gol. Todo el mundo habla de Brahim. Pero me acuerdo de Zidane. Zidane que es el Dios futbolístico. Lo hizo en una final de un Mundial. Me acuerdo también de Sergio Ramos, que lo hizo un panenka en un partido importante", expresó el entrenador español.
Luis Enrique defiende a Brahim Díaz
Para el técnico español, las críticas a Brahim Díaz se han salido de control, y expresó lo siguiente en la rueda de prensa: "Muchos jugadores hacen eso. Cuando marcas esos penaltis, todo el mundo aplaude y nadie dice nada. Y cuando lo fallas, hay muchas opiniones malas sobre un jugador".
Luis Enrique defendió a Brahim Díaz y llenó de elogios al jugador hispano-marroquí, a quien convocó a un partido con 'La Roja' antes de que este decidiera representar a Marruecos ante la falta de oportunidades con España, ahora dirigida por Luis de la Fuente:
Brahim un jugador magnífico. Le conozco. Le llevé un partido para la selección. Es un jugador excepcional y una gran persona. Es injusto. Puedo comprender que es difícil aceptar eso. Es un deporte en el que hay que mostrar que puedes ganar y perder. No pasa nada. Si tu ganas y si pierdes no pasa nada. Lo más importante son los valores que puedes mostrar a los jóvenes. No es un asesino ni una mala persona. Hay que respetar. En este momento, es un momento de presión.
Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain
El propio Brahim Díaz usó sus redes sociales para expresarse tras la derrota ante Senegal este domingo y el penal decisivo que erró: "Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", expresó.