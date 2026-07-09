La mala noticia que deja el Mundial para Estados Unidos: Pulisic sufre una lesión

Christian Pulisic, atacante y referente de la selección estadounidense, sufrió una lesión durante el partido de octavos de final ante Bélgica y los estudios confirmaron una afectación en su pierna derecha.

La eliminación del Mundial 2026 dejó una preocupación adicional para Estados Unidos. Además de quedar fuera de la competición tras caer ante Bélgica en los octavos de final, el conjunto anfitrión perdió por lesión a su principal figura: Christian Pulisic.

La Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó que el atacante sufrió una lesión en la pierna derecha durante el partido disputado frente a Bélgica, que terminó con victoria europea por 4-1.

Según el reporte del equipo estadounidense, los estudios médicos determinaron que Pulisic presenta una microfractura y un hematoma óseo, por lo que continuará bajo evaluación del cuerpo médico para determinar su proceso de recuperación.

La jugada que encendió las alarmas

La lesión ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, cuando Pulisic disputaba una acción ofensiva ante el conjunto belga. El futbolista recibió atención médica dentro del campo y, aunque intentó continuar, finalmente tuvo que abandonar el partido al minuto 59.

La salida del capitán representó un golpe para Estados Unidos, que buscaba reaccionar después de un partido complicado frente a Bélgica.

Pulisic había sido una de las principales esperanzas del equipo dirigido por Mauricio Pochettino durante el Mundial 2026 y su presencia era clave para intentar mantener con vida el sueño estadounidense en su torneo como anfitrión.

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Un cierre amargo para el referente estadounidense

El atacante del AC Milan terminó la participación mundialista con la frustración de la eliminación y ahora deberá enfocarse en su recuperación antes del regreso a la actividad con su club.

La lesión llega en un momento importante de su carrera, luego de consolidarse como el líder futbolístico de Estados Unidos y uno de los jugadores más reconocidos de la selección.

Por ahora, la Federación estadounidense no ha establecido un tiempo estimado de baja, pero confirmó que Pulisic seguirá bajo seguimiento médico tras abandonar el Mundial 2026 con una nueva preocupación para el equipo nacional.

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