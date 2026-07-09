Collina defiende el arbitraje del Mundial 2026: “Nadie puede poner en duda la integridad de los árbitros”

El director de la División de Arbitraje de la FIFA respaldó el trabajo de los equipos arbitrales tras los octavos de final y explicó las decisiones del VAR que generaron debate, especialmente en el partido entre Argentina y Egipto.

Las actuaciones arbitrales en el Mundial 2026 han estado en el centro de la conversación tras varios partidos de los octavos de final. Ante ese escenario, el director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, salió en defensa de los colegiados y aseguró que no existe motivo para cuestionar su integridad.

En una entrevista difundida por la FIFA, el exárbitro italiano hizo un balance positivo del trabajo realizado hasta el momento en el torneo, que ya suma 96 partidos disputados, un 50% más que en la Copa del Mundo de Catar 2022 a la misma instancia debido al nuevo formato de 48 selecciones.

"Los debates constructivos sobre algunas decisiones forman parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte", afirmó Collina.

El dirigente añadió que poner en duda la honestidad de los árbitros puede derivar en amenazas contra ellos y sus familias, una situación que calificó como inaceptable.

Pierluigi Collina defendió el trabajo de los árbitros durante el Mundial 2026 - FIFA

Explica las decisiones del VAR

Collina también aprovechó para aclarar uno de los aspectos que más controversia ha generado durante el campeonato: las revisiones del VAR en las jugadas previas a un gol.

Explicó que, cada vez que un equipo marca, el videoarbitraje revisa toda la fase de posesión ofensiva. Si detecta una falta que haya influido directamente en la anotación, puede recomendar una revisión en el monitor, sin importar el tiempo transcurrido o la distancia respecto de la portería.

Como ejemplo citó el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final. Según explicó, la acción en la que el egipcio Marwan Attia pisa al argentino Lisandro Martínez constituye una infracción que justificó la intervención del VAR.

Al mismo tiempo, defendió otra decisión tomada en ese encuentro, al señalar que el contacto entre Mohamed Salah y Julián Álvarez en los minutos finales fue considerado una acción normal de juego, ya que el defensor tocó primero el balón.

Collina insistió en que los equipos arbitrales actúan con independencia y toman sus decisiones "desde la honestidad", con el objetivo de aplicar correctamente el reglamento en cada partido del Mundial 2026.

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