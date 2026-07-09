Egipto renueva a Hossam Hassan tras su histórica actuación en el Mundial 2026

La Federación Egipcia de Fútbol confirmó la continuidad del entrenador luego de la destacada participación de la selección en la Copa del Mundo, donde estuvo cerca de eliminar a Argentina en los octavos de final.

La Federación de Egipto confirmó este jueves la renovación del contrato de Hossam Hassan como seleccionador nacional, una decisión que llega tras la histórica participación del combinado africano en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en los octavos de final frente a Argentina.

El anuncio fue realizado por el presidente de la EFA, Hany Abu Rida, quien informó que la junta directiva aprobó la continuidad del técnico de 59 años. No obstante, la renovación deberá ser ratificada formalmente en la próxima reunión del organismo, una vez que la delegación regrese a Egipto, viaje previsto para este viernes.

Aunque la federación no reveló la duración del nuevo vínculo, medios egipcios señalan que el acuerdo podría extenderse hasta 2030, lo que abriría la posibilidad de que Hassan dirija al equipo durante el próximo Mundial, cuya organización estará a cargo de España, Portugal y Marruecos.

Jugadores de la Selección de Egipto en duelo ante Argentina - EFE

Una campaña que ilusionó a Egipto

La renovación llega apenas un día después de la eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al tomar una ventaja de 2-0 sobre la vigente campeona, Argentina.

Sin embargo, el equipo sudamericano reaccionó en el tramo final del encuentro y logró remontar para imponerse por 3-2, en un partido que también estuvo marcado por decisiones arbitrales que generaron controversia.

Pese a la derrota, la actuación de Egipto fue ampliamente valorada por su desempeño a lo largo del torneo, consolidando el trabajo realizado por Hassan desde su llegada al banquillo.

Balance positivo

Hossam Hassan asumió el cargo de seleccionador en febrero de 2024 y, desde entonces, ha dirigido 35 partidos entre compromisos oficiales y amistosos.

Su balance al frente del equipo es de 19 victorias, 10 empates y cinco derrotas, números que respaldaron la decisión de la federación de darle continuidad al proyecto deportivo con el objetivo de mantener el crecimiento de la selección egipcia en los próximos años.

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