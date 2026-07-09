El secreto que Antonela Roccuzzo escondía en su casa sale a la luz al debutar en Tik Tok

La esposa de Lionel Messi sorprendió a millones de seguidores al abrir su cuenta oficial de TikTok.

Lejos de compartir imágenes relacionadas con el fútbol o con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo decidió estrenar su cuenta oficial de TikTok de una manera completamente diferente. La empresaria e influencer argentina abrió las puertas de un espacio muy íntimo de su casa y dejó al descubierto una de sus mayores pasiones: la lectura.

Su primer video, de apenas unos segundos de duración, rápidamente se volvió viral en la plataforma. Bajo la frase "Empezamos por los libros", Antonela se sumó a la popular comunidad de #BookTok, donde miles de usuarios comparten recomendaciones literarias y muestran sus colecciones personales.

Cabe destacar que, lo que más llamó la atención fue la enorme biblioteca que posee dentro de su hogar. En las imágenes aparecen decenas de novelas de fantasía, romance, misterio y thriller, confirmando que la lectura ocupa un lugar muy importante en su vida cotidiana.

Entre los títulos que lograron identificar sus seguidores destacan la saga Harry Potter, escrita por J.K. Rowling; Alas de sangre, de Rebecca Yarros; varias novelas de Sarah J. Maas, además de obras de Florencia Bonelli y Danielle Steel. También pudieron verse libros de otras reconocidas autoras que han conquistado a millones de lectores alrededor del mundo.

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Muchos usuarios confesaron que nunca imaginaron que Antonela fuera una apasionada de la lectura, mientras que otros celebraron que una figura con tanta influencia mostrara un pasatiempo diferente al contenido habitual de moda, viajes o entrenamientos. El debut también coincidió con el gran momento deportivo que vive Lionel Messi junto a la Selección de Argentina en el Mundial 2026.

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Mientras el capitán argentino continúa concentrado en la lucha por el título, Antonela ha mantenido un perfil muy activo en redes sociales, apoyándolo desde las tribunas y compartiendo algunos momentos de su vida familiar. Con más de 40 millones de seguidores en Instagram, su llegada a TikTok era una de las más esperadas por sus fanáticos.

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