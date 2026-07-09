Marruecos construye el estadio más grande del mundo para el Mundial 2030

Marruecos acelera la construcción del Gran Estadio Hassan II, una imponente obra que aspira a convertirse en el estadio más grande del mundo.

Marruecos avanza a paso firme en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de los últimos años. Se trata del Gran Estadio Hassan II, una impresionante infraestructura que tendrá capacidad para 115.000 espectadores y que está llamada a convertirse en el estadio más grande del mundo de cara al Mundial 2030.

La construcción forma parte de los preparativos del país africano para albergar el Mundial 2030, torneo que organizará de manera conjunta con España y Portugal. El recinto será una de las grandes cartas de presentación de Marruecos ante millones de aficionados de todo el planeta.

Con una capacidad prevista para 115.000 personas, el Gran Estadio Hassan II superará a los estadios más grandes que existen actualmente, convirtiéndose en un referente de la arquitectura deportiva a nivel internacional. Cabe destacar que, el proyecto no solo destaca por sus dimensiones, sino también por su innovador diseño.

Los arquitectos se inspiraron en las tradicionales carpas utilizadas durante los festivales marroquíes, un elemento representativo de la cultura local que busca dar identidad propia a la futura sede mundialista. Esta propuesta combina modernidad, tecnología y tradición, ofreciendo un escenario que pretende convertirse en uno de los íconos del Mundial 2030.

Más del Mundial 2030

Las autoridades marroquíes mantienen un calendario de construcción que contempla finalizar las obras durante 2028, dos años antes del inicio del Mundial 2030. Este margen permitirá realizar pruebas, organizar eventos deportivos internacionales y garantizar que todas las instalaciones funcionen correctamente antes de recibir a las selecciones y aficionados que asistirán a la máxima cita del fútbol.

Brasil vuelve a casa tras el fracaso... con un único jugador en el avión Mientras el plantel tomó caminos distintos tras el fracaso, solo un futbolista regresó en el avión oficial de la selección.

Además del estadio, el proyecto contempla el desarrollo de un enorme complejo deportivo en un terreno de aproximadamente 100 hectáreas, con espacios destinados al entrenamiento, áreas recreativas y servicios para los visitantes. La construcción del Gran Estadio Hassan II representa una de las inversiones deportivas más importantes en la historia de Marruecos y forma parte de la estrategia del país para consolidarse como un destino de grandes competiciones internacionales.

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