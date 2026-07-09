La FIFA no quiere más líos: la decisión novedosa para el partido entre Francia y Marruecos

La FIFA tomó una decisión clave antes del Francia vs Marruecos y el detalle no pasó desapercibido entre los aficionados del Mundial 2026.

Sin lugar a duda, la FIFA no quiere dejar ningún detalle al azar en los cuartos de final del Mundial 2026. Con el esperado enfrentamiento entre Francia y Marruecos como punto de partida de esta fase, el organismo rector del fútbol implementará una medida inédita relacionada con el sistema de Videoarbitraje (VAR).

Lo anterior, con el objetivo de garantizar que la tecnología funcione sin interrupciones durante todo el compromiso. La decisión busca evitar cualquier inconveniente técnico que pueda afectar el desarrollo del encuentro, especialmente en un partido de alta tensión donde cada jugada puede definir el futuro de una selección en la competencia.

De acuerdo con la información revelada por Mundo Deportivo, la principal novedad será que el AVAR (Asistente del Árbitro de Video) y el AVAR suplente estarán físicamente en el estadio de Boston, sede del encuentro entre Francia y Marruecos. Los encargados de esta función serán el uruguayo Leodán González como AVAR y la árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán como AVAR suplente.

El objetivo: si llegara a producirse un problema de comunicación entre el estadio y la sala VOR (Video Operation Room), ubicada en Dallas, ambos oficiales podrán asumir inmediatamente las funciones del VAR sin afectar el desarrollo del partido. Gracias a este nuevo protocolo, cualquier revisión arbitral podrá realizarse directamente desde el estadio en caso de una falla en la conexión con la sala central del VAR.

Novedades del partido entre Marruecos y Francia

Esto permitirá que el árbitro principal pueda seguir recurriendo al monitor para revisar jugadas polémicas sin que el encuentro se vea interrumpido por problemas tecnológicos. La FIFA busca así eliminar cualquier riesgo de que un incidente técnico genere retrasos o controversias durante uno de los partidos más importantes del torneo.

Además, el reglamento del organismo establece que un partido nunca puede suspenderse únicamente por un fallo en la tecnología del VAR, por lo que esta medida representa una garantía adicional para mantener la continuidad del juego. El encuentro contará también con una importante presencia argentina en el equipo arbitral.

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El juez principal será Facundo Tello, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade. Como cuarto y quinto árbitro estarán Darío Herrera y Cristian Navarro, mientras que el encargado del VAR será Hernán Mastrangelo.

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