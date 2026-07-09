Francia lanza advertencia a la senadora que insultó a Mbappé

Francia salió en defensa de Kylian Mbappé y respondió con firmeza a la senadora paraguaya: “No tendrá una acogida muy calurosa” si regresa al país.

La respuesta de Francia a los insultos racistas dirigidos contra Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla no se hizo esperar. La ministra de Deportes, Marina Ferrari, condenó enérgicamente las expresiones de la legisladora y advirtió que su próxima visita al país europeo probablemente no será bien recibida. "Creo que nuestros ciudadanos sabrán cómo acogerla", afirmó Ferrari, antes de añadir que Amarilla "no tendrá una acogida muy calurosa" si vuelve a Francia, en alusión a las frecuentes visitas que la senadora asegura realizar al territorio francés.

La polémica surgió tras la victoria de Francia sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial, partido definido por un penalti convertido por Mbappé. Después del encuentro, Amarilla lanzó comentarios ofensivos contra el delantero y, posteriormente, volvió a arremeter contra él durante una sesión del Senado paraguayo. Al referirse al supuesto rechazo del jugador a saludar al portero Orlando Gill, sostuvo: "Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", insistiendo en sus críticas pese al rechazo que ya habían provocado sus declaraciones.

Tensión por los insultos a Kylian Mbappé

Las autoridades francesas endurecieron su postura frente al caso. Ferrari recordó que la Fiscalía de París abrió una investigación por presunta "injuria pública y provocación al odio o a la violencia", mientras destacó que el Gobierno paraguayo expresó sus disculpas oficiales. "Nos ha transmitido sus excusas y ha dicho que las declaraciones de Amarilla no se corresponden en nada con los valores que representan al país", señaló la ministra, subrayando la diferencia entre la posición oficial de Paraguay y las manifestaciones de la parlamentaria.

El incidente vuelve a colocar a Kylian Mbappé en el centro de la lucha contra el racismo en el deporte. El delantero, considerado un símbolo de la Francia multicultural por sus raíces familiares y su trayectoria, ya había denunciado anteriormente los ataques discriminatorios que sufrió durante su carrera. La firme reacción de las autoridades francesas demuestra que este tipo de expresiones trascienden el ámbito deportivo y son consideradas una agresión contra los principios de respeto, igualdad y convivencia que el país busca defender.

Senadora Celeste Amarilla ataca de nuevo a Kylian Mbappé - EFE

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