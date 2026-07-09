Mbappé vs Achraf Hakimi: solo uno sobrevivirá a la batalla de Boston en el Mundial 2026

Francia y Marruecos se enfrentan por un boleto a las semifinales en un duelo marcado por la historia reciente, la amistad entre sus dos figuras y el choque entre una potencia mundial y una selección que busca repetir su hazaña de Catar 2022.x

El futbol volverá a enfrentar a dos amigos que durante años compartieron vestuario, celebraciones y momentos fuera de la cancha. Kylian Mbappé y Achraf Hakimi dejarán la amistad en pausa cuando Francia y Marruecos se midan este jueves en Boston por un boleto a las semifinales del Mundial 2026, en una batalla donde solo uno podrá mantener vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo.

El duelo entre ambos futbolistas es uno de los grandes atractivos del encuentro. Durante su etapa en el París Saint-Germain, Mbappé y Hakimi construyeron una relación cercana que trascendió el terreno de juego. El francés y el marroquí fueron compañeros, aliados y protagonistas de varias imágenes que demostraban su conexión, pero ahora deberán enfrentarse con objetivos completamente opuestos.

Mbappé llega como la gran referencia ofensiva de Francia y uno de los jugadores llamados a marcar esta edición del Mundial. El delantero busca liderar nuevamente a los franceses en la pelea por el título, pero también tiene una motivación personal: continuar rompiendo récords y acercarse a Lionel Messi en la carrera por convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

El atacante francés, campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, también pelea por terminar como el máximo anotador de la Copa del Mundo 2026. Cada gol lo acerca más a una marca que durante años parecía inalcanzable y aumenta su lugar entre las grandes leyendas del torneo.

Kylian Mbappé en acción en el partido ante Paraguay - EFE

Del otro lado estará Hakimi, uno de los mejores laterales del mundo y una de las figuras más importantes de la selección marroquí. El jugador fue protagonista de la histórica campaña de Marruecos en Qatar 2022, cuando el combinado africano se convirtió en el primero de su continente en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Además, Hakimi tendrá una misión especial: intentar detener a un jugador que conoce perfectamente. Después de compartir entrenamientos y partidos con Mbappé en el PSG, el defensor sabe cuáles son los movimientos, fortalezas y recursos del delantero francés.

Celebración de Marruecos ante Canadá en el Mundial 2026 - Agencia EFE

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente de revancha. Francia y Marruecos ya se encontraron en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, con victoria francesa por 2-0. Aquella derrota terminó con el histórico camino marroquí, pero también confirmó que la selección africana podía competir de igual a igual contra las grandes potencias.

Ahora, cuatro años después, el escenario será Boston y el premio será aún mayor: un lugar entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026. La amistad quedará fuera durante 90 minutos; Mbappé buscará seguir haciendo historia y Hakimi intentará escribir otro capítulo inolvidable con Marruecos.

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