Haaland reaccionó al penal pitado a Mbappé en el Francia vs. Marruecos

El delantero noruego siguió el partido desde la concentración de su selección y utilizó sus redes sociales para expresar su molestia .

Aunque no estuvo presente en la cancha, Erling Haaland se convirtió en uno de los protagonistas del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026, luego de reaccionar a la extensa revisión del VAR que ocurrió antes del penal ejecutado por Kylian Mbappé.

El delantero noruego siguió el partido desde la concentración de su selección y utilizó sus redes sociales para expresar su molestia por el tiempo que tomó la decisión arbitral antes de permitir el cobro desde los once pasos.

La polémica jugada ocurrió al minuto 24 del primer tiempo, cuando el árbitro argentino Facundo Tello señaló penal a favor de Francia tras una falta de Noussair Mazraoui sobre Mbappé dentro del área.

Aunque el silbante sancionó la infracción de inmediato, la acción fue revisada por el equipo del VAR para confirmar la decisión. La espera se prolongó durante varios minutos, mientras Mbappé y el arquero marroquí Yassine Bono aguardaban la autorización para continuar con la ejecución.

Finalmente, el penal fue confirmado y el atacante francés tomó la responsabilidad del disparo. Sin embargo, Bono logró detener el remate al adivinar la dirección del lanzamiento y mantuvo el marcador igualado en ese momento.

Haaland cuestionó la demora del VAR

La demora no pasó desapercibida para Haaland, quien compartió una imagen del encuentro en su cuenta de Snapchat y lanzó una crítica directa al proceso de revisión.

Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo", escribió el atacante del Manchester City.

El comentario del delantero noruego generó rápidamente reacciones entre los aficionados y volvió a abrir el debate sobre la duración de las revisiones del VAR en momentos decisivos de los partidos.

Haaland, quien también es una de las figuras principales del Mundial 2026, continúa siguiendo de cerca la competencia mientras Noruega avanza en el torneo y pelea por llegar a las instancias finales.

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