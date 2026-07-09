 Con 8 goles, Messi ya hubiese sido goleador en 17 Mundiales
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Los ocho goles de Messi, ya le habría dado el título de goleo en 17 Mundiales

por Oscar Coronado
Mundial 2026: Lionel Messi suma 8 goles antes de los cuartos de final
Mundial 2026: Lionel Messi suma 8 goles antes de los cuartos de final / FOTO: EFE

El delantero argentino está a cinco goles de igualar una marca histórica que ostenta desde 1958 el francés Just Fontaine.

Los ocho goles que ha marcado Lionel Messi en cinco partidos del Mundial 2026 (antes del inicio de los cuartos de final) ya le hubiesen dado el título de máximo artillero en 17 de las 22 ediciones anteriores, en tres de ellas compartido con su compatriota Guillermo Stabile (1930), el brasileño Ronaldo (2002) y el francés Kylian Mbappé (2022).

De esos tres, tan solo Stabile, que marcó sus ocho goles en cuatro partidos, tiene mejor promedio goleador que Messi, ya que Ronaldo y Mbappé lograron su marca en siete partidos, mientras que el capitán argentino lo ha conseguido en sus primeros cinco encuentros.

A falta de jugar el partido de cuartos contra Suiza, y con la posibilidad de asegurarse otros dos si se clasifica a semifinales, Messi tan sólo tiene por delante al francés Just Fontaine (13 en 1958), al húngaro Sándor Kocsis (11 en 1954), al alemán Gerd Müller (10 en 1970) y al portugués Eusebio (9 en 1966).

Iguala a Stábile, supera a Vavá y sobrepasa a Liendholm.

Los récords que ya hacen histórico al Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá ya rompió marcas de goles, asistencia, velocidad y rendimiento individual. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Unai Simón figuran entre los grandes protagonistas de una edición que ya quedó grabada en la historia del futbol.

Anotando en seis partidos consecutivos

Además, con el gol que marcó ante Egipto, el capitán argentino ha igualado a Guillermo Stábile, el máximo artillero albiceleste en una sola edición de la Copa del Mundo, y acumula nueve partidos seguidos anotando goles en fases finales, lo que nadie ha logrado.

Nadie ha mantenido esa regularidad. Messi comenzó la secuencia en Catar 2022 contra Australia, Países Bajos, Croacia y Francia y ha proseguido en 2026 frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto.

También se ha convertido en el primer jugador de la historia que anota en seis partidos consecutivos de eliminación directa en Copas del Mundo, dejando atrás a leyendas como los brasileños Leónidas da Silva y Vavá, y al húngaro György Sárosi, que habían llegado a cinco.

La edad tampoco es un obstáculo. Con 39 años, Messi ya suma 15 goles en Mundiales después de haber cumplido los 35, un registro sin antecedentes en la historia del torneo. Y contra Egipto añadió otro hito: pasó a ser el futbolista de mayor edad en marcar un gol y dar una asistencia en un mismo partido mundialista, superando el récord que mantenía el sueco Nils Liedholm desde 1958.

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Messi - Messi

*Información EFE.

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