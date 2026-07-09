El récord que dejó México pese a la eliminación: el duelo ante Inglaterra fue el más visto del siglo XXI

El duelo de octavos de final entre el Tri y los ingleses se convirtió en el partido más visto del siglo XXI en México, con una audiencia cercana a los 60 millones de espectadores.

La eliminación de México ante Inglaterra dejó un sabor amargo para los aficionados, pero también un dato histórico que demuestra el impacto que tuvo el Tricolor durante el Mundial 2026.

El partido de octavos de final entre ambas selecciones se convirtió en el encuentro de futbol más visto del siglo XXI en México, al reunir a cerca de 60 millones de espectadores, según informó Gabriela Cuevas, coordinadora del torneo en el país.

Aunque el resultado deportivo terminó con la aventura mexicana en la Copa del Mundo, el duelo ante Inglaterra logró algo que pocos partidos consiguen: detener a prácticamente un país entero frente a las pantallas.

El encuentro, disputado en el Estadio Azteca, terminó con triunfo inglés por 3-2, en un partido lleno de emociones y que mantuvo la expectativa hasta los minutos finales.

Un partido que paralizó a México

La participación del Tricolor en el Mundial 2026 generó una enorme expectativa entre los aficionados mexicanos, especialmente al alcanzar nuevamente la fase de eliminación directa.

La audiencia registrada ante Inglaterra refleja la importancia que tiene la selección nacional dentro de la cultura deportiva del país y el impacto que provoca cada aparición mundialista.

Para Gabriela Cuevas, el torneo dejó cifras históricas en México, no solo por la organización y la presencia de aficionados en los estadios, sino también por el seguimiento que tuvieron los partidos del combinado nacional.

Una derrota con un récord histórico

México no pudo superar la barrera de los octavos de final, una ronda que se ha convertido en una deuda pendiente para la selección desde hace varias ediciones de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el enfrentamiento ante Inglaterra quedará guardado en la memoria por otro motivo: fue el partido que más mexicanos vieron en lo que va del siglo XXI.

El Tri se despidió del Mundial 2026 con una derrota, pero también con una muestra del enorme respaldo de su afición y con un registro que confirma que, dentro y fuera de la cancha, México sigue siendo uno de los grandes protagonistas del futbol mundial.

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