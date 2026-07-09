¿Habrá revancha? Esto es lo que se sabe de un posible México vs Inglaterra en septiembre

Medios ingleses aseguran que la Football Association (FA) busca organizar un amistoso entre ambas selecciones en la fecha FIFA de septiembre, luego del intenso duelo que protagonizaron en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre México e Inglaterra comienza a tomar fuerza. Luego del emocionante partido de los octavos de final del Mundial 2026, la Football Association (FA) estaría interesada en organizar un partido amistoso entre ambas selecciones durante la próxima fecha FIFA de septiembre.

La información, que fue publicada por varios medios de comunicación internacionales, señala que la federación inglesa analiza invitar al Tricolor para disputar el encuentro en el estadio de Wembley. Hasta el momento, ninguna de las dos federaciones ha confirmado oficialmente las negociaciones ni el posible compromiso.

Un duelo que dejó huella

El interés por repetir el enfrentamiento surge después del intenso partido que protagonizaron ambas selecciones en el Estadio Azteca durante los octavos de final del Mundial. Inglaterra terminó imponiéndose por 3-2, aunque México estuvo cerca de forzar un resultado diferente en uno de los encuentros más emocionantes de la fase eliminatoria.

Según lo revelado, el buen ambiente vivido durante la estancia de la selección inglesa en México también influyó en la intención de programar un nuevo partido. Los medios británicos destacan que, pese a algunos incidentes previos al encuentro, los dirigentes de la FA valoraron positivamente la hospitalidad recibida y el ambiente que se vivió en el estadio.

Incluso, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, elogió la experiencia de jugar en territorio mexicano y el comportamiento de la afición durante el compromiso mundialista.

Sin acuerdo oficial

De acuerdo con el reporte, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, impulsa la posibilidad de concretar el amistoso, aunque reconoce que el calendario internacional representa uno de los principales desafíos para cerrar el acuerdo.

Por ahora, el posible México contra Inglaterra permanece como una opción sobre la mesa para la ventana internacional de septiembre.

De concretarse, el encuentro ofrecería al Tricolor la oportunidad de buscar una revancha deportiva frente al equipo que puso fin a su participación en el Mundial 2026 y permitiría reeditar uno de los partidos más atractivos de los octavos de final.

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