Rafaela Pimenta, la poderosa agente detrás de varias estrellas del Mundial

Mientras el Mundial 2026 reúne a algunas de las principales figuras del futbol, la brasileña Rafaela Pimenta también acapara atención al representar a estrellas como Erling Haaland, Santiago Giménez y al joven mexicano Gilberto Mora, consolidándose como una de las agentes más influyentes de la industria.

Aunque los protagonistas del Mundial 2026 son los futbolistas que brillan dentro de la cancha, el torneo también pone bajo los reflectores a quienes toman decisiones clave fuera de ella. Una de esas figuras es Rafaela Pimenta, la abogada y representante brasileña que heredó el legado del fallecido Mino Raiola y que hoy es considerada una de las agentes más poderosas e influyentes del futbol internacional.

Pimenta comenzó su carrera como especialista en derecho deportivo y trabajó durante más de dos décadas junto a Raiola, uno de los representantes más reconocidos de la historia.

Durante ese tiempo Rafaela Pimenta participó en algunas de las negociaciones más importantes del mercado de fichajes europeo y se convirtió en una pieza fundamental dentro de la agencia.

Rafaela Pimenta es considerada la primera

Tras la muerte de Raiola en 2022, Rafaela Pimenta asumió la dirección de la cartera de jugadores y consolidó su posición como una de las mujeres con mayor peso en la industria del futbol.

Entre los futbolistas que representa destacan el noruego Erling Haaland, considerado uno de los mejores delanteros del mundo; el mexicano Santiago Giménez, quien se ha consolidado como uno de los atacantes más importantes de su generación; Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Marco Verratti, Noussair Mazraoui y Justin Kluivert, entre otros.

En los últimos meses,Rafaela Pimenta también incorporó a su agencia al mexicano Gilberto Mora, una de las grandes promesas del futbol de su país.

Con apenas 17 años, el mediocampista es visto como uno de los talentos con mayor proyección y Pimenta ha dejado claro que su prioridad será encontrar el proyecto deportivo ideal para impulsar su desarrollo antes de pensar en un traspaso millonario.

Más allá de negociar contratos, la representante participa en la planificación integral de la carrera de sus futbolistas, desde renovaciones y transferencias hasta acuerdos comerciales y estrategias de crecimiento profesional. Esa visión la ha llevado a cerrar algunas de las operaciones más importantes del mercado europeo en los últimos años.

El Mundial 2026 también representa una vitrina para los jugadores que forman parte de su cartera. Cada actuación destacada puede incrementar su valor de mercado y despertar el interés de nuevos clubes, por lo que el trabajo de Pimenta continúa incluso mientras el balón rueda en Estados Unidos, México y Canadá.

Su historia demuestra que el futbol moderno no solo se decide en los estadios. También se construye en las oficinas donde se negocian contratos, se diseñan proyectos deportivos y se trazan las carreras de las próximas estrellas del deporte.

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