Frases polémicas que ha dejado hasta el momento el Mundial 2026

Sin duda alguna, la clasificación de Argentina sobre Egipto dejó muchas frases que han causado polémica.

Este miércoles 8 de julio es el primer día sin futbol en el Mundial 2026, el cual ayer terminó con la fase de octavos de final, y con ello se completaron 27 días llenos de emociones y pasiones al más alto nivel. Pero en casi un mes de actividad, muchas fueron las frases polémicas que brindó esta primera parte de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A continuación, repasamos las citas más polémicas de lo que va el Mundial 2026.

David Faitelson contra México

"Con este nivel, México no va a trascender en este torneo mundial. Lo mejor, el triunfo", señaló el comunicador mexicano tras el triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el primer partido de este Mundial. Y a pesar de que México logró un quinto partido, nuevamente los aztecas fueron incapaces de superar la fase de los octavos de final.

Neymar, jugador de "home office"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió de manera irónica a Neymar. Durante una declaración pública, el mandatario brasileño bromeó diciendo que el delantero es "el primer jugador convocado a un Mundial que hace home office", haciendo alusión a que el atacante sigue recuperándose de lesiones y sin participación en los primeros partidos de la "Canarinha".

Al final, Neymar solo pudo disputar 37 minutos en su última Copa del Mundo: 14 ante Escocia en el cierre de la fase de grupos y 23 ante Noruega, donde marcó un gol, pero Brasil quedó eliminado.

"Iván Barton, ladrón"

El narrador paraguayo, Jorge "Chipi" Vera, estalló con la expulsión de Miguel Almirón, quien se tapó la boca para discutir con un rival en el duelo Paraguay vs. Turquía. El comunicado insultó al árbitro, al presidente de Conmebol y de la FIFA. La historia terminó con el retiro por parte de la FIFA de su acreditación.

"Pedí que se revisara la jugada", Donald Trump

Una de las polémicas más grandes fue la protagonizada por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, en relación a la tarjeta roja de Folarin Balogun.

"Lo único que hice fue pedir que se revisara la jugada porque no me pareció que fuera falta. Vi a dos grandes atletas que chocaron entre sí y quedaron enredados. No fue alguien dándole un puñetazo a otro en la cara ni nada parecido", afirmó el presidente estadounidense.

Al final, la FIFA levantó la sanción al jugador estadounidense, lo que generó una ola de posturas a nivel internacional.

¿Favor para Estados Unidos? Eurodiputados piden investigar el caso de Balogun en el Mundial Al menos 55 parlamentarios europeos solicitaron que las federaciones de futbol del continente impulsen una investigación sobre la decisión que permitió al estadounidense Folarin Balogun disputar los octavos de final ante Bélgica.

Argentina vs. Egipto, amañado

"Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo estuvo amañado. El árbitro fue injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", declaró el futbolista egipcio Mostafa Ziko tras quedar eliminados en cuartos de final.

El duelo entre argentinos y egipcios dejó algunas acciones polémicas por las decisiones arbitrales, empañando así una remontada apoteósica de la "Albiceleste".

Mostafa Ziko acusa que el Mundial 2026 está amañado: “Felicidades a Argentina por la Copa” Jugador de Egipto acusa que el Mundial 2026 está arreglado tras la derrota ante Argentina.

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