¿Sabías que Haaland pudo jugar con Inglaterra?

Hoy hace historia con Noruega en el Mundial 2026, pero Haaland también pudo haber sido elegible para Inglaterra. ¿Por qué no eligió a la selección inglesa?

La historia de Erling Haaland guarda una curiosidad que pocos aficionados conocen. Aunque el delantero es el gran referente de la selección de Noruega, en realidad nació en Leeds, Inglaterra, el 21 de julio del año 2000, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, militaba en el Leeds United de la Premier League. Gracias a su lugar de nacimiento, el atacante tenía la posibilidad de representar internacionalmente a Inglaterra, además de Noruega, lo que durante años generó especulaciones sobre cuál sería su decisión definitiva.

Sin embargo, Haaland nunca ocultó su deseo de defender los colores del país de sus padres. Tras regresar a Noruega siendo apenas un niño, se formó futbolísticamente en el Bryne FK y posteriormente pasó por clubes como Molde, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund antes de consolidarse como una de las máximas figuras del fútbol mundial en el Manchester City. Su identidad deportiva siempre estuvo ligada al combinado noruego, selección con la que debutó en 2019 y de la que rápidamente se convirtió en su principal estrella.

Haaland siempre tuvo claro a que selección representaría

La decisión de representar a Noruega ha cobrado todavía más relevancia durante la Copa del Mundo de 2026. Después de que el conjunto escandinavo consiguiera regresar a un Mundial tras una larga ausencia, Haaland ha liderado al equipo con actuaciones memorables, convirtiéndose en el gran protagonista de la histórica campaña noruega.

Sus goles y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos han impulsado a su selección a competir entre las mejores del torneo, demostrando por qué es considerado uno de los delanteros más determinantes de su generación.

Paradójicamente, el destino ha querido que el atacante nacido en Inglaterra pueda enfrentarse precisamente a la selección inglesa en los cuartos de final del Mundial 2026. El duelo tendrá un significado especial, ya que Haaland se medirá al país donde vino al mundo, aunque defendiendo con orgullo la camiseta de Noruega, la nación que eligió representar desde el inicio de su carrera. Una curiosidad que añade un ingrediente extra a uno de los partidos más esperados del campeonato y que confirma que, más allá del lugar de nacimiento, la identidad y el sentimiento también juegan un papel fundamental en el fútbol.

Haaland lidera a la selección de Noruega en el Mundial 2026. - EFE

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