Guatemala ya tiene a su Erling Haaland: Nace el primer bebé con ese nombre

El niño es originario de Tactic, Alta Verapaz, y aunque apenas tiene pocos días de vida, su nombre ya ha despertado todo tipo de comentarios.

Guatemala ya puede presumir que tiene a su propio Haaland chapín. En redes sociales se ha vuelto viral el curioso caso de un niño guatemalteco registrado con el nombre de Erling Haaland Caal Pop, en honor al reconocido delantero noruego.

De acuerdo con la información compartida, el nacimiento ya aparece registrado en la base de datos del Registro Nacional de las Personas —RENAP—, convirtiendo oficialmente al pequeño en el "Haaland" de Guatemala.

El niño es originario de Tactic, Alta Verapaz, y aunque apenas tiene pocos días de vida, nació el 5 de julio, su nombre ya ha despertado todo tipo de comentarios entre los aficionados al futbol.

Muchos usuarios lo han tomado con humor y emoción, asegurando que Guatemala ya tiene a su futuro goleador.

La noticia no tardó en generar reacciones, especialmente entre quienes sueñan con ver a la Selección Nacional clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. Entre bromas y esperanza, varios aficionados ya lo ven como una señal de que "ahora sí se viene la clasificación".

Más allá del tono viral, el caso demuestra una vez más cómo el futbol trasciende fronteras, inspira nombres, genera conversación y conecta a los aficionados con sus ídolos internacionales.

Por ahora, el pequeño Erling Haaland Caal Pop ya se ganó la atención de miles de guatemaltecos, quienes entre risas e ilusión celebran el nacimiento del nuevo "Haaland chapín".

Lleva a Noruega a hacer historia

La última vez que Noruega participó en un Mundial en 1998, Erling Haaland ni siquiera había nacido.

Pero hoy el equipo nórdico liderado por el goleador de 25 años está clasificado para los cuartos de final de la Copa del Mundo, luego de eliminar al pentacampeón Brasil con dos tantos de su autoría.

De hecho, Erling Haaland de 1,94 de estatura está en la pelea por ser el goleador del campeonato, con siete anotaciones, las mismas que el astro argentino Lionel Messi y la estrella francesa Kylian Mbappé.

"No sé, creo que es mi especialidad hacer goles... es simplemente así", decía entre risas Haaland hace unos días tras marcar un doblete contra Senegal.

Noruega ya ha hecho historia al clasificarse por primera vez a los cuartos de final, pero podría lograr una mayor proeza si vence a Inglaterra el sábado y accede a las semifinales.

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