Ventanilla especial del Renap atiende 24 horas

El Registro Nacional de las Personas (Renap) recordó a la población que cuenta con una ventanilla de atención especial en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año, incluyendo fines de semana y días festivos.
De acuerdo con la institución, este servicio permanente fue habilitado para atender principalmente la inscripción de defunciones, un trámite legal que debe realizarse de forma oportuna para que las familias puedan continuar con otros procesos administrativos y legales relacionados con el fallecimiento de una persona.
El Renap explicó que esta ventanilla permanece abierta de manera ininterrumpida debido a que este tipo de gestiones pueden surgir en cualquier momento, incluso durante la madrugada, cuando la mayoría de oficinas públicas permanecen cerradas.
La entidad destacó que el registro de una defunción permite emitir la documentación correspondiente y brinda certeza jurídica a los familiares en momentos difíciles.
Inscripciones
La institución también mencionó que su labor inicia desde el nacimiento de los guatemaltecos, mediante la inscripción que permite registrar oficialmente a una persona ante el Estado.
Según el Renap, este trámite es fundamental porque constituye el primer reconocimiento legal de una persona y le permite contar con una identidad jurídica desde sus primeros días de vida. Además, el registro de nacimiento sirve como base para múltiples gestiones a lo largo de la vida, al dejar constancia oficial de datos como el nombre, la fecha de nacimiento y la filiación.
Mientras la ciudad descansa, una ventanilla permanece abierta", indicó el Renap en un comunicado, al destacar la importancia de mantener disponible este servicio esencial para la población.
Además, señaló que el punto de atención cuenta con personal capacitado para orientar a los usuarios y agilizar el procedimiento cuando sea requerido.