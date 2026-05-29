 Ventanilla especial del Renap atiende 24 horas
Nacionales

La ventanilla especial del Renap que atiende las 24 horas del día

¿Dónde queda y qué servicios ofrece la ventanilla especial del Renap que atiende las 24 horas?

Compartir:
Personal del Renap., Renap.
Personal del Renap. / FOTO: Renap.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) recordó a la población que cuenta con una ventanilla de atención especial en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y durante todo el año, incluyendo fines de semana y días festivos.

De acuerdo con la institución, este servicio permanente fue habilitado para atender principalmente la inscripción de defunciones, un trámite legal que debe realizarse de forma oportuna para que las familias puedan continuar con otros procesos administrativos y legales relacionados con el fallecimiento de una persona.

El Renap explicó que esta ventanilla permanece abierta de manera ininterrumpida debido a que este tipo de gestiones pueden surgir en cualquier momento, incluso durante la madrugada, cuando la mayoría de oficinas públicas permanecen cerradas.

La entidad destacó que el registro de una defunción permite emitir la documentación correspondiente y brinda certeza jurídica a los familiares en momentos difíciles.

Inscripciones

La institución también mencionó que su labor inicia desde el nacimiento de los guatemaltecos, mediante la inscripción que permite registrar oficialmente a una persona ante el Estado.

Según el Renap, este trámite es fundamental porque constituye el primer reconocimiento legal de una persona y le permite contar con una identidad jurídica desde sus primeros días de vida. Además, el registro de nacimiento sirve como base para múltiples gestiones a lo largo de la vida, al dejar constancia oficial de datos como el nombre, la fecha de nacimiento y la filiación.

Mientras la ciudad descansa, una ventanilla permanece abierta", indicó el Renap en un comunicado, al destacar la importancia de mantener disponible este servicio esencial para la población.

Además, señaló que el punto de atención cuenta con personal capacitado para orientar a los usuarios y agilizar el procedimiento cuando sea requerido.

¿A quiénes se les extiende el DPI rojo en Guatemala?

El DPI rojo en Guatemala: quién lo obtiene y qué significa.

En Portada

Tras su destitución de la FECI, Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes socialest
Viral

Tras su destitución de la FECI, Rafael Curruchiche realiza llamativo cambio en redes sociales

06:03 AM, Mayo 29
Accidente deja lesionados y severas complicaciones en el tránsito en ruta al Pacíficot
Nacionales

Accidente deja lesionados y severas complicaciones en el tránsito en ruta al Pacífico

06:34 AM, Mayo 29
Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casost
Nacionales

Salud confirma 11 fallecidos por desnutrición y analiza otros 44 casos

07:44 AM, Mayo 29
Atleti niega haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarezt
Deportes

Atleti niega haber recibido oferta del Barcelona por Julián Álvarez

08:57 AM, Mayo 29
Conmebol Libertadores: ¡Otro fracaso para Boca Juniors! t
Deportes

Conmebol Libertadores: ¡Otro fracaso para Boca Juniors!

08:43 AM, Mayo 29

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal Madridredes socialesLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar