Jarel Quansah no corrió la misma suerte de Folarin Balogun

El jugador ingles recibe fuerte castigo por parte de la FIFA.

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este jueves una sanción de dos partidos al inglés Jarel Quansah, el próximo de cuartos de final contra Noruega y unas hipotéticas semifinales de seguir adelante ante Argentina o Suiza, por su expulsión con tarjeta roja en el encuentro de octavos de final ante México del 5 de julio.

"La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA", añadió el comunicado del organismo publicado este jueves.

Quansah fue expulsado en el minuto 53 del partido de los octavos de final contra México, con victoria inglesa por 2-3, por una entrada con la plancha que el árbitro del encuentro, Alireza Faghiani, consideró merecedora de tarjeta roja directa tras revisarla en el monitor a pie de campo.

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Baja importante para Inglaterra

Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular.

Tampoco está disponible el centrocampista Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial por una fractura en el brazo izquierdo tras tropezarse al saltar una valla publicitaria al final del encuentro contra México de hace cuatro días.

Jarell Quansah - EFE.

Noruega vs. Inglaterra

Noruega y su estrella, Erling Haaland, asestaron este domingo un sonoro golpe en la mesa del Mundial al inscribirse por primera vez en su historia en unos cuartos de final y enviar a casa a Brasil, una ecuación que a la vez los deja en ruta de colisión de Inglaterra, verdugo de México en el Azteca.

Un doblete de Jude Bellingham marcado entre el minuto 36 y el 38 y un gol de penalti a la hora de juego firmado por Harry Kane, el sexto de su cuenta en el torneo, tumbaron la ilusión de México, que hasta hoy no había perdido ni encajado un solo tanto.

Noruegos e ingleses chocarán en Miami el 11 de julio.

*Información EFE.

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