No son los goles: el dato que sorprende del Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá acumula 14 expulsiones y 259 tarjetas amarillas tras los octavos de final, en un torneo marcado por la intensidad y la disputa de cada partido.

El Mundial 2026 no solo ha quedado marcado por los goles, las grandes actuaciones individuales y los récords de asistencia. La primera Copa del Mundo con 48 selecciones también ha llamado la atención por sus números disciplinarios: las tarjetas se han convertido en uno de los datos destacados del torneo.

Tras la disputa de los octavos de final, la competición registra 14 tarjetas rojas y 259 amonestaciones, cifras que reflejan la intensidad con la que se han jugado los encuentros en Estados Unidos, México y Canadá.

Con 96 partidos disputados hasta esta instancia, el promedio muestra un torneo con numerosos duelos de alta exigencia, donde cada balón dividido y cada acción al límite pueden cambiar el rumbo de una eliminatoria.

Más equipos, más partidos y más tensión

El Mundial 2026 estrenó un formato histórico con 48 selecciones y 104 partidos, una ampliación que aumentó la cantidad de encuentros respecto a las ediciones anteriores.

El nuevo calendario también trajo más cruces entre selecciones que buscan avanzar en una competición donde un error puede significar la eliminación. Esa presión se ha reflejado en varias acciones polémicas y en un mayor trabajo para los equipos arbitrales.

Las expulsiones han tenido impacto directo en algunos compromisos, modificando planteamientos tácticos y obligando a los entrenadores a reaccionar ante situaciones inesperadas.

La comparación con otros Mundiales

Aunque las 14 tarjetas rojas ya son una cifra llamativa, todavía están lejos del récord histórico de expulsiones en una Copa del Mundo.

El Mundial de Alemania 2006 mantiene la marca con 28 tarjetas rojas, en una edición recordada por la intensidad de sus partidos y la estricta aplicación del reglamento.

En los torneos más recientes, las cifras fueron considerablemente menores: Rusia 2018 terminó con cuatro expulsiones, mientras que Catar 2022 registró cinco tarjetas rojas durante toda la competición.

Con los cuartos de final, semifinales y la gran final todavía por disputarse, el Mundial 2026 aún puede modificar sus estadísticas disciplinarias. Por ahora, las tarjetas ya forman parte de los números que explican una Copa del Mundo marcada por su nuevo formato y su enorme exigencia competitiva.

Tres expulsiones en el México vs Sudáfrica. - EFE.

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