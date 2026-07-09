¡Así sorprendió Vozinha en Cabo Verde! En chanclas y en emotivo encuentro con niños

El arquero de Cabo Verde volvió a conquistar a los aficionados, pero esta vez fuera de las canchas.

Las últimas imágenes de Vozinha han provocado una ola de reacciones entre los aficionados al fútbol. Luego de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, el experimentado arquero fue visto disfrutando de la tranquilidad de su natal Cabo Verde, donde ha retomado su rutina con la sencillez que siempre lo ha caracterizado.

En las fotografías y videos difundidos en redes sociales, el guardameta aparece recorriendo las calles con un atuendo completamente relajado: chanclas, camiseta y pantaloneta. Muy lejos del uniforme que lo convirtió en figura durante la máxima cita del fútbol, Vozinha se mostró caminando con total naturalidad mientras saludaba a los vecinos.

Vozinha - Vozinha

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su vestimenta, sino la cercanía que demostró con la comunidad. En las imágenes se le observa acompañado por un grupo de niños y jóvenes, quienes no ocultaban su emoción al compartir unos minutos con el héroe deportivo de su país.

Los aficionados destacaron la humildad del arquero, quien en ningún momento mostró prisa por abandonar el lugar y compartió sonrisas y conversaciones con quienes se acercaron a saludarlo. La escena rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios elogiando su sencillez y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones.

Más de Vozinha

La presencia de Vozinha en las calles de Cabo Verde confirma el enorme cariño que existe entre el futbolista y su gente. Desde su regreso al país, el guardameta ha sido recibido como un verdadero ídolo nacional gracias a la histórica actuación de la selección en el Mundial 2026.

Durante la justa deportiva sorprendió al mundo con un desempeño que quedará para siempre en la memoria de los aficionados.

La FIFA no quiere más líos: la decisión novedosa para el partido entre Francia y Marruecos La FIFA tomó una decisión clave antes del Francia vs Marruecos y el detalle no pasó desapercibido entre los aficionados del Mundial 2026.

Durante la competición, el veterano portero fue determinante con intervenciones espectaculares que permitieron a Cabo Verde competir de igual a igual frente a selecciones de gran tradición. Sus atajadas, liderazgo y experiencia fueron fundamentales para que el conjunto africano firmara la mejor participación de su historia en el Mundial 2026.

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