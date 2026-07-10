“Boicotearon a Cristiano Ronaldo”: campeón del mundo lanza explosiva acusación

La eliminación de Portugal dejó una polémica inesperada: un campeón del mundo denunció un supuesto “boicot” contra Cristiano Ronaldo y explicó sus razones.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 continúa provocando reacciones en el ámbito futbolístico. Tras la derrota por 1-0 frente a España, el exfutbolista francés Youri Djorkaeff, campeón del mundo en 1998, cuestionó el desempeño colectivo del conjunto luso y aseguró que Cristiano Ronaldo no recibió el respaldo necesario de sus compañeros durante el compromiso decisivo. En declaraciones al programa After Foot, de la cadena RMC, el exjugador sostuvo que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias para potenciar a su principal referente ofensivo.

Djorkaeff fue contundente al analizar el funcionamiento de Portugal. "Creo que si tienes a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo. Y ese no fue el caso en absoluto. Al menos, eso creo yo. Aunque, claro, no estoy en su vestuario. Se nota que su propio equipo lo ha boicoteado, en fin", expresó el francés. Para el exmediocampista, el planteamiento colectivo no favoreció al delantero, quien disputó su última Copa del Mundo tras una trayectoria internacional de más de dos décadas y una carrera marcada por numerosos récords con su selección.

Djorkaeff criticó a los compañeros de Cristiano Ronaldo

El campeón mundial también criticó la manera en que Portugal gestionó la presencia de Cristiano Ronaldo en el torneo. "No le han pasado el balón, no le han creado las mejores condiciones. Ya conocemos a Cristiano, lleva cuarenta años jugando, y siempre juega de la misma manera. ¿Qué esperan? ¿Que cambie? A mí me parece una lástima", afirmó.

Además, consideró que, si el cuerpo técnico decidió incluir al delantero como titular, debía construir el esquema de juego en torno a sus características. "O no lo convocas, o no lo pones a jugar. Pero si lo pones a jugar, te aseguras de que el equipo juegue para Cristiano. Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de que tienen talento, es que todos se desentendieron de Cristiano", agregó.

Por último, Djorkaeff señaló que otros referentes del plantel debían asumir un papel más importante para respaldar al histórico atacante. En ese sentido, mencionó a jugadores como Vitinha y Bruno Fernandes, de quienes esperaba un mayor liderazgo dentro del campo.

"Escucha, en algún momento, ya sea Vitinha, gente que ha ganado, Bruno Fernandes o quien sea, hay que asumir sus responsabilidades. No es solo Cristiano quien eclipsa a todos los demás", concluyó. Mientras tanto, la eliminación ante España no solo puso fin al recorrido de Portugal en el Mundial 2026, sino que también marcó la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo, cerrando una de las trayectorias más emblemáticas de la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, muestra su decepción tras perder el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Portugal y España, en Dallas, Texas (EE - UU

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