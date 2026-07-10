De héroe a la ciencia: descubren una especie que llevará el nombre de Vozinha

El arquero de Cabo Verde recibió un homenaje poco común tras su destacada actuación en la máxima fiesta del futbol: un investigador español bautizó una nueva especie de molusco marino como Aldisa vozinhai.

La actuación de Vozinha en la máxima fiesta del futbol no solo quedó grabada en la memoria de los aficionados al futbol. El experimentado portero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo, ahora también forma parte de la historia de la ciencia, luego de que una especie recién descubierta fuera bautizada con su nombre.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El investigador español Jesús Ortea nombró Aldisa vozinhai a un pequeño molusco marino de color rojo y apenas cuatro milímetros de longitud, una especie que hasta ahora era desconocida para la ciencia.

Con este gesto, el científico quiso rendir homenaje al guardameta de 40 años, cuya actuación fue una de las más destacadas de la histórica participación de Cabo Verde en el torneo.

La nueva especie pertenece al grupo de los nudibranquios, conocidos popularmente como babosas o slugs marinos, organismos que suelen destacar por sus llamativos colores y que habitan en ecosistemas marinos tropicales. El descubrimiento fue presentado en una publicación científica elaborada por Ortea.

Vozinha fue una de las figuras del combinado caboverdiano durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Con sus intervenciones bajo los tres palos, Vozinha se convirtió en uno de los protagonistas de la campaña de una selección que sorprendió al competir de tú a tú frente a potencias del futbol mundial.

Aunque los homenajes a los futbolistas suelen llegar en forma de trofeos, estatuas o reconocimientos deportivos, no es común que un jugador inspire el nombre de una nueva especie científica. Ese hecho convierte al guardameta africano en protagonista de una curiosa historia que trasciende las canchas.

El reconocimiento a Vozinha refleja cómo el impacto de la máxima cita del balompié ha ido más allá del terreno de juego y demuestra que algunas actuaciones pueden dejar huella incluso en ámbitos tan distintos como la investigación científica.

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