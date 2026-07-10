Más de 600 minutos después: De Ketelaere rompe el muro de España en el Mundial 2026

La selección española llegó a los cuartos de final sin recibir goles, pero el delantero belga Charles De Ketelaere acabó con la racha defensiva de La Roja y de Unai Simón.

España había convertido su defensa en una de las grandes historias del Mundial 2026, pero la muralla finalmente cayó. Charles De Ketelaere fue el encargado de marcar el primer gol que recibió la selección española en todo el torneo y puso fin a una racha de más de 600 minutos con la portería invicta.

El tanto llegó en los cuartos de final ante Bélgica, en un duelo en el que La Roja había tomado ventaja en el marcador. España se adelantó gracias a Fabián Ruiz, quien marcó en el minuto 30 del primer tiempo para poner el 1-0 a favor del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Sin embargo, Bélgica reaccionó antes del descanso. Al minuto 41, Charles De Ketelaere apareció para igualar el encuentro y convertirse en el primer futbolista que logró superar a Unai Simón en el Mundial 2026.

El gol del atacante belga no solo significó el empate 1-1 en el marcador, sino también el final de una racha defensiva que había acompañado a España durante toda la competición. La selección española había llegado a los cuartos de final como el único equipo del torneo que no había recibido anotaciones en contra.

Unai Simón se había convertido en una de las figuras de la campaña española gracias a su seguridad bajo los tres palos y a una marca de imbatibilidad que quedó como uno de los registros destacados del Mundial 2026.

Más allá del gol recibido, España mantiene una de las actuaciones defensivas más sobresalientes del campeonato. Su capacidad para controlar los partidos y limitar las oportunidades de sus rivales había sido una de las claves para alcanzar la fase decisiva del torneo.

Con su anotación, De Ketelaere quedó en la historia del Mundial 2026 como el futbolista que logró romper el muro español. Bélgica encontró finalmente una grieta en una defensa que parecía impenetrable y terminó con una de las rachas más llamativas de la competición.

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