La inesperada baja que podría sufrir Inglaterra para el crucial juego ante Noruega

El mediocampista Declan Rice no ha entrenado en los últimos días por un cuadro viral y Thomas Tuchel espera recuperarlo para enfrentar a la selección de Erling Haaland, mientras Marc Guéhi también está entre algodones.

La selección de Inglaterra afronta horas decisivas antes de su duelo de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Noruega. El técnico Thomas Tuchel mantiene la incertidumbre sobre la disponibilidad de Declan Rice, quien no ha podido entrenar con normalidad debido a un cuadro viral que obligó al cuerpo médico a aislarlo del resto del plantel como medida preventiva.

La ausencia del volante del Arsenal supondría un duro golpe para los "Three Lions". Rice ha sido una pieza clave en el equilibrio del mediocampo inglés durante el torneo, aportando recuperación, salida de balón y liderazgo en una selección que busca regresar a unas semifinales mundialistas.

El problema de salud del futbolista se suma a otra preocupación para Tuchel. El defensor Marc Guéhi también es duda para el compromiso tras sufrir una molestia muscular en los isquiotibiales durante la victoria sobre México en los octavos de final.

Ambos jugadores se perdieron los entrenamientos de esta semana y su presencia dependerá de la evolución que presenten antes del partido en Miami.

Las complicaciones aumentan para Inglaterra debido a que el defensa Jarell Quansah deberá cumplir una suspensión, por lo que Tuchel podría verse obligado a modificar tanto la defensa como el mediocampo para enfrentar a una Noruega que llega impulsada por la gran actuación de Erling Haaland.

Otra de las bajas de Inglaterra es la de Jordan Henderson, quien sufrió una fractura grave en su antebrazo izquierdo tras caerse al saltar una valla publicitaria en el Estadio Ciudad de México, durante los festejos de Inglaterra tras eliminar a México en los octavos de final.

Pese a las dudas, el cuerpo técnico mantiene el optimismo y espera contar al menos con Rice para el compromiso. En contraste, el lateral Reece James volvió a entrenar con el grupo tras superar sus molestias físicas, una noticia alentadora para una plantilla que necesita llegar con la mayor cantidad de efectivos disponibles a uno de los partidos más exigentes del campeonato.

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