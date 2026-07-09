Ed Sheeran: Concierto Privado Para Inglaterra, ¿Reacción Negativa?

Un momento poco habitual quedó registrado durante la concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City: Ed Sheeran ofreció un concierto privado y la reacción de los jugadores ingleses se volvió viral en redes sociales.
Durante la preparación para el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Noruega, programado para el sábado 11 de julio en Miami, el artista británico fue invitado a compartir su música en el hotel England's Inn, ubicado en Meadowbrook.
A la orilla de la piscina, con guitarra en mano, Ed Sheeran interpretó una versión acústica de "Castle on the Hill". Sin embargo, la actitud de los futbolistas reflejaba poca emoción.
John Stones apareció con una toalla alrededor del cuello y el rostro con una seriedad absoluta, la mirada fija, como si estuviera inmerso en sus propios pensamientos.
Ivan Toney y Eberechi Eze se mostraron sentados al borde de la piscina, sin camiseta, con una expresión estoica e impasible.
Toney, con la mirada fija y un gesto de dureza que contrastaba con la balada, y Eze con la misma atención solemne. Spence, con una remera de entrenamiento sobre la cabeza, transmitía una mirada melancólica, los ojos perdidos en el vacío.
Al terminar la interpretación, Ed Sheeran esbozó una sonrisa tímida y miró hacia abajo. Fue entonces cuando Toney y Eze comenzaron a aplaudir, con un leve esbozo de sonrisa en el primero.
Otros jugadores, sentados a una mesa con tazas de café, aplaudieron de forma más efusiva. Las redes sociales no tardaron en reaccionar.
- "Aplaudieron porque terminó", escribió un usuario.
- "Supongo que es castigo de Tuchel, porque México casi les saca el resultado en el Azteca", apuntó otro.
- "Stones: ‘Debí dejar que México nos eliminara’", sumó un tercero, en tono irónico.
Una relación que ya es costumbre
Ed Sheeran mantiene cercanía con el plantel inglés desde hace cinco años. Su vínculo surgió en 2021, cuando el capitán Harry Kane lo invitó al campamento del equipo.
Desde entonces, Ed Sheeran se ha vuelto parte de una pequeña tradición, acompañando al grupo durante distintas competiciones con presentaciones musicales.
El propio Sheeran relató en el podcast Extra Time, espacio dedicado a mostrar la intimidad del equipo inglés en redes sociales, que la relación surgió de forma natural:
"En 2021, Harry Kane me apuntó para el campamento y luego conocí a todos. Desde esa vez he ido a todos los campamentos que he podido. Ha sido genial, se ha vuelto una tradición agradable. Desde la primera vez que toqué para los chicos en 2021 hemos conectado bien, así que nunca es un público difícil", contó el cantante.