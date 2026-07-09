 Ed Sheeran: Concierto Privado Para Inglaterra, ¿Reacción Negativa?

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Medio Tiempo
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Farándula

Ed Sheeran da concierto privado para la Selección de Inglaterra, pero ¿no les gustó?

El cantante de 35 años interpretó una versión acústica de Castle on the Hill ante los jugadores, cuyas expresiones durante la actuación desataron una ola de comentarios.

Compartir:
Ed Sheeran, Instagram
Ed Sheeran / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un momento poco habitual quedó registrado durante la concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City: Ed Sheeran ofreció un concierto privado y la reacción de los jugadores ingleses se volvió viral en redes sociales.

Durante la preparación para el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 contra Noruega, programado para el sábado 11 de julio en Miami, el artista británico fue invitado a compartir su música en el hotel England's Inn, ubicado en Meadowbrook.

A la orilla de la piscina, con guitarra en mano, Ed Sheeran interpretó una versión acústica de "Castle on the Hill". Sin embargo, la actitud de los futbolistas reflejaba poca emoción.

John Stones apareció con una toalla alrededor del cuello y el rostro con una seriedad absoluta, la mirada fija, como si estuviera inmerso en sus propios pensamientos.

Ivan Toney y Eberechi Eze se mostraron sentados al borde de la piscina, sin camiseta, con una expresión estoica e impasible.

Toney, con la mirada fija y un gesto de dureza que contrastaba con la balada, y Eze con la misma atención solemne. Spence, con una remera de entrenamiento sobre la cabeza, transmitía una mirada melancólica, los ojos perdidos en el vacío.

Al terminar la interpretación, Ed Sheeran esbozó una sonrisa tímida y miró hacia abajo. Fue entonces cuando Toney y Eze comenzaron a aplaudir, con un leve esbozo de sonrisa en el primero.

Otros jugadores, sentados a una mesa con tazas de café, aplaudieron de forma más efusiva. Las redes sociales no tardaron en reaccionar.

  • "Aplaudieron porque terminó", escribió un usuario.
  • "Supongo que es castigo de Tuchel, porque México casi les saca el resultado en el Azteca", apuntó otro.
  • "Stones: ‘Debí dejar que México nos eliminara’", sumó un tercero, en tono irónico. 

Una relación que ya es costumbre

Ed Sheeran mantiene cercanía con el plantel inglés desde hace cinco años. Su vínculo surgió en 2021, cuando el capitán Harry Kane lo invitó al campamento del equipo.

Desde entonces, Ed Sheeran se ha vuelto parte de una pequeña tradición, acompañando al grupo durante distintas competiciones con presentaciones musicales.

El propio Sheeran relató en el podcast Extra Time, espacio dedicado a mostrar la intimidad del equipo inglés en redes sociales, que la relación surgió de forma natural:

"En 2021, Harry Kane me apuntó para el campamento y luego conocí a todos. Desde esa vez he ido a todos los campamentos que he podido. Ha sido genial, se ha vuelto una tradición agradable. Desde la primera vez que toqué para los chicos en 2021 hemos conectado bien, así que nunca es un público difícil", contó el cantante.

Foto embed
Ed Sheeran Harry Kane - Instagram

En Portada

Elección de Contralor: Amparo busca excluir a dos universidades de la comisión de postulaciónt
Nacionales

Elección de Contralor: Amparo busca excluir a dos universidades de la comisión de postulación

09:55 AM, Jul 09
Guatemala, entre los países con desafíos para frenar el comercio ilícito en Centroaméricat
Nacionales

Guatemala, entre los países con desafíos para frenar el comercio ilícito en Centroamérica

02:28 PM, Jul 09
Continúan las investigaciones por ataque armado en Escuintla; niña fue entregada a familiarest
Nacionales

Continúan las investigaciones por ataque armado en Escuintla; niña fue entregada a familiares

02:09 PM, Jul 09
Guatemala acogerá una feria que promueve el turismo multidestino en Centroaméricat
Nacionales

Guatemala acogerá una feria que promueve el turismo multidestino en Centroamérica

12:48 PM, Jul 09
VIDEOS: Voraz incendio en fábrica en China deja más de 25 muertost
Internacionales

VIDEOS: Voraz incendio en fábrica en China deja más de 25 muertos

02:27 PM, Jul 09

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosMéxicoCopa del MundoArgentinaFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar