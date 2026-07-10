Egipto recibe como héroes a sus jugadores tras un Mundial histórico

Miles de aficionados dieron la bienvenida a la selección de Mohamed Salah después de alcanzar por primera vez los octavos de final, aunque la eliminación ante Argentina sigue generando reclamos por el arbitraje.

La selección de Egipto regresó este viernes a su país con una recepción multitudinaria tras firmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

Miles de aficionados se congregaron en la ciudad de Nueva Al Alamein para recibir como héroes a los dirigidos por Hossam Hassan, que alcanzaron por primera vez los octavos de final del Mundial 2026.

El avión que trasladó al equipo de Egipto aterrizó alrededor de las 11:30 horas locales procedente de Estados Unidos. Bajo un intenso calor y con temperaturas cercanas a los 30 grados, cientos de banderas egipcias acompañaron la llegada de los jugadores, encabezados por Mohamed Salah, quien volvió a ser uno de los futbolistas más ovacionados.

La delegación recorrió durante más de una hora las calles de Nueva Al Alamein en un autobús descapotable antes de dirigirse a un hotel, sin ofrecer declaraciones a la prensa. La ciudad fue elegida para la recepción debido a que durante el verano alberga actividades oficiales del Gobierno y la Presidencia egipcia.

Aunque Salah fue uno de los grandes protagonistas entre los aficionados, el seleccionador Hossam Hassan también recibió numerosas muestras de apoyo. El técnico de Egipto fue ovacionado tras conducir al equipo a una campaña histórica y, de acuerdo con medios locales, continuará al frente de la selección durante los próximos cuatro años.

El regreso del combinado nacional de Egipto también estuvo marcado por el recuerdo de la polémica eliminación frente a Argentina en los octavos de final.

La Federación Egipcia de Fútbol expresó públicamente su inconformidad con varias decisiones arbitrales y cuestionó el uso del VAR, al considerar que algunas acciones influyeron directamente en el desarrollo del encuentro.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado medidas relacionadas con ese partido ni ha informado sobre incidentes disciplinarios adicionales.

Pese a la eliminación, la histórica actuación de los "Faraones" dejó un ambiente de orgullo entre la afición, que despidió al equipo con el reconocimiento reservado para quienes protagonizaron la mejor participación mundialista del futbol egipcio. Con información de EFE

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