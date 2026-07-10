La eliminación de Marruecos revive una curiosa coincidencia en la historia de los Mundiales

Francia volvió a dejar en el camino a la selección africana y el resultado hizo resurgir un llamativo patrón que ya se había presentado en México 1986 y Catar 2022.

La eliminación de Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo significó el final del sueño del conjunto africano, sino que también revivió una de esas curiosidades estadísticas que tanto llaman la atención durante las Copas del Mundo.

El triunfo de Francia por 2-0 volvió a colocar sobre la mesa una coincidencia que, hasta ahora, se ha repetido cada vez que Marruecos ha sido eliminado en una fase de eliminación directa del torneo.

La primera ocasión ocurrió en México 1986. Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección africana en clasificar a los octavos de final de un Mundial. Sin embargo, su aventura terminó tras caer 1-0 frente a Alemania Federal con un gol de Lothar Matthäus en los minutos finales del encuentro.

Los alemanes avanzaron hasta la final, donde terminaron perdiendo el título frente a Argentina en uno de los partidos más recordados de la carrera de Diego Maradona.

Décadas más tarde, en Catar 2022, Marruecos volvió a romper barreras al convertirse en la primera selección africana y árabe en disputar unas semifinales mundialistas. Su histórica campaña concluyó tras perder 2-0 precisamente ante Francia.

Los franceses alcanzaron la final, pero tampoco lograron levantar el trofeo, ya que fueron derrotados en la tanda de penales por Argentina tras un vibrante empate 3-3.

Ahora, en el Mundial 2026, el destino volvió a cruzar a Marruecos con Francia. El conjunto europeo se impuso nuevamente, esta vez en los cuartos de final, y aseguró su presencia entre los cuatro mejores del torneo.

La coincidencia ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales, donde aficionados al futbol han recordado que las dos selecciones que eliminaron a Marruecos en las instancias decisivas anteriores terminaron perdiendo la final del Mundial.

Por supuesto, se trata únicamente de un dato estadístico sin valor predictivo. Francia aún debe disputar las semifinales para intentar llegar al partido por el título, por lo que la historia todavía está lejos de completarse.

Aun así, las coincidencias, las cábalas y las curiosidades siempre encuentran un espacio durante las Copas del Mundo, y esta es una de las que vuelve a captar la atención de los aficionados mientras el Mundial 2026 entra en su recta decisiva.

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