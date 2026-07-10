Festejos del Francia semifinalista de una persona fallecida

Los franceses eliminaron a los marroquíes en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Una joven de 17 años murió durante la madrugada del viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el departamento del Norte, tras caer de un camión mientras participaba en las celebraciones por la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, informó la prensa francesa.

De acuerdo con el diario regional La Voix du Nord, que fue el primer medio en dar a conocer el suceso, la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para unirse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad tras el encuentro.

En un momento del recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollada por el propio vehículo.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de la joven, que murió en el acto. Otro menor que presenció el accidente tuvo que ser trasladado a un hospital en estado de conmoción.

La prensa francesa también señala que el conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Aficionados franceses celebran en París en la madrugada del viernes el triunfo de su selección sobre la de Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 - EFE

Francia, semifinalista

La selección de Francia, ganadora de su sexto encuentro seguido en el Mundial 2026, ha logrado 17 triunfos en sus últimos 20 partidos en esta competición, entre las ediciones de 2018 en Rusia, 2022 en Catar y la actual en Estados Unidos, México y Canadá y sólo cayó en una eliminatoria por los penaltis.

Solo Argentina en la final del Mundial 2022, cuando se impuso en la tanda desde los once metros, después del 3-3 con el que acabó la prórroga, ha sido capaz de doblegar en un duelo eliminatorio a Francia en ese margen de los últimos ocho años en esta competición.

Francia espera al ganador de la serie entre España y Bélgica para medirse en semifinales y buscar el boleto finalista.

Francia a un paso de disputar su tercera final consecutiva Los franceses buscarán ante el ganador de la serie España vs. Bélgica igualar las hazañas que solo consiguieron Alemania y Brasil.

*Información EFE.

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