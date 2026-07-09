 Francia a un paso de disputar su tercera final consecutiva
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Francia a un paso de disputar su tercera final consecutiva

por Oscar Coronado
Kylian Mbappé celebró el boleto a semifinales del gran torneo 2026
Kylian Mbappé celebró el boleto a semifinales del gran torneo 2026 / FOTO: EFE

Los franceses buscarán ante el ganador de la serie España vs. Bélgica igualar las hazañas que solo consiguieron Alemania y Brasil.

La Selección Nacional de Francia es la primera en clasificarse a las semifinales del evento del año, el cual se realiza actualmente en Estados Unidos, pero que contó con sedes en México y Canadá. Su clasificación se logra tras una victoria importante de 2-0 frente a Marruecos con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Ahora, los franceses están a un paso de llegar a la final, la cual sería su tercera de forma consecutiva.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Los franceses serían el tercer equipo en la historia que lograría es hito. Con anterioridad lo había hecho Alemania y Brasil, hoy selecciones que ya fueron eliminadas del campeonato mayor de futbol de selecciones.

Francia tendrá en semifinales al ganador de la serie entre España y Bélgica, y ante una de ellas disputará su pase a esa histórica tercera final.

Las finales de Francia

En el historial de Francia, su primera final la disputó en 1998, cuando fue organizadora del gran evento. En la final derrotó a Brasil y se consagró campeona.

Luego, vino una nueva final, la de Alemania 2006, cuando fue derrotada por la selección de Italia en una tanda de penales.

Más adelante, Francia conquistó el futbol al máximo nivel. En Rusia 2018 llegó a la final y derrotó a Croacia para ser campeón, en Catar 2022 repitió, pero la historia fue distinta, cayó ante Argentina también en una definición desde los 11 metros.

Francia buscará su boleto a la tercera final consecutivo el próximo martes 14 de julio a las 13:00 horas de Guatemala.

Con autoridad: Francia supera a Marruecos y espera rival en semifinales

Los galos resolvieron el partido en el segundo tiempo con anotaciones de Mbappé y Dembélé para eliminar a Marruecos y alcanzar una nueva semifinal mundialista.

El caso de Alemania y Brasil

Alemania fue la primera selección en la historia de los torneos de verano en jugar tres finales consecutivas, lo hizo en las ediciones España 1982, México 1986 e Italia 1990, donde logró un título y dos subtítulos.

Luego fue Brasil, que lo hizo en: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea/Japón 2002, donde ganó dos y perdió una.    

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