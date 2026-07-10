 Francia: 17 Victorias en Últimos 20 Partidos Mundialistas
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Francia, una máquina mundialista: suma 17 victorias en sus últimos 20 partidos de Copa del Mundo

por Amilcar Avila
Celebración de Francia ante Senegal - EFE
Celebración de Francia ante Senegal / FOTO: Agencia EFE

El conjunto dirigido por Didier Deschamps mantiene una racha histórica desde Rusia 2018, con Kylian Mbappé como uno de sus grandes protagonistas y apenas una derrota en tiempo reglamentario durante los últimos tres Mundiales.

Francia continúa consolidándose como una de las selecciones más dominantes de la era moderna de los Mundiales. Tras avanzar a las semifinales del Mundial 2026, el equipo dirigido por Didier Deschamps alcanzó una impresionante marca de 17 victorias en sus últimos 20 partidos disputados en la Copa del Mundo.

La racha contempla las ediciones de Rusia 2018, Catar 2022 y el actual torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En ese periodo, los franceses únicamente dejaron escapar un triunfo en una eliminatoria por definición de penales: la final del Mundial 2022 ante Argentina, después de un empate 3-3 tras la prórroga.

Además de ese encuentro, Francia solo registró dos tropiezos en la fase de grupos durante este ciclo. En Catar 2022 cayó 0-1 frente a Túnez, aunque ya tenía asegurado el primer lugar de su zona, mientras que en Rusia 2018 empató sin goles ante Dinamarca en una situación similar.

Desde que levantó el título en Rusia 2018, la selección francesa ha mantenido una regularidad pocas veces vista. En aquel torneo ganó seis de sus siete partidos, superando a rivales como Argentina, Uruguay y Bélgica, antes de imponerse 4-2 a Croacia en la final.

Cuatro años después, en Catar 2022, volvió a alcanzar la final tras superar a Australia, Dinamarca, Polonia, Inglaterra y Marruecos, quedándose a un paso del bicampeonato.

En el Mundial 2026, Francia ha mostrado una versión todavía más contundente. Ganó sus seis encuentros disputados hasta ahora: derrotó a Senegal, Irak, Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos, este último en los cuartos de final.

En esa histórica secuencia aparece también Kylian Mbappé como una pieza fundamental. El delantero francés ha marcado 20 goles con su selección durante los últimos 20 partidos mundialistas, confirmándose como uno de los grandes protagonistas de esta generación.

Con información de EFE

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