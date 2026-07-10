Mbappé y Dembélé, la dupla letal que supera en goles a 45 selecciones del Mundial 2026

Los delanteros franceses acumulan 13 anotaciones y lideran el poder ofensivo de una Francia que ya está en semifinales, con Kylian Mbappé igualado con Lionel Messi en la lucha por el liderato goleador del torneo.

Francia continúa exhibiendo una de las ofensivas más contundentes del Mundial 2026 y gran parte de ese éxito tiene nombre y apellido: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Entre ambos suman 13 de los 16 goles marcados por la selección francesa, una cifra que supera la producción ofensiva de 45 de las 47 selecciones que participaron en la Copa del Mundo.

Solo Argentina, con 14 tantos, y Bélgica, con 13, igualan o superan el registro combinado de los dos atacantes galos, quienes han sido determinantes para que el equipo dirigido por Didier Deschamps alcance las semifinales.

Mbappé lidera la tabla de goleadores del conjunto francés con ocho anotaciones, conseguidas en cinco de los seis partidos disputados. Su única presentación sin marcar fue en la fase de grupos frente a Noruega, aunque ese día aportó dos asistencias. En los cuartos de final volvió a aparecer con un gol de gran calidad en la victoria 2-0 sobre Marruecos.

Kylian Mbappé celebró el boleto a semifinales del gran torneo 2026 - EFE

Con esa anotación, el delantero igualó a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026, ambos con ocho tantos, manteniendo viva una de las grandes disputas individuales del torneo. Además, Mbappé llegó a 20 goles en Copas del Mundo, acercándose al récord histórico del capitán argentino.

Dembélé también atraviesa el mejor momento de su carrera con la selección francesa. El atacante del París Saint-Germain acumula cinco goles en el torneo, una producción notable si se considera que antes del Mundial apenas registraba siete anotaciones en 59 partidos con Francia.

Tras el triunfo sobre Marruecos, Didier Deschamps destacó el liderazgo de su capitán y desmintió las críticas que suelen rodear a Mbappé. "Muchos piensan que solo piensa en sí mismo, pero como capitán es ejemplar y lo demuestra en el campo", afirmó el seleccionador.

Con una delantera en estado de gracia, Francia afrontará las semifinales como uno de los principales candidatos al título. Con información de EFE

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