Neymar reaparece tras la triste eliminación de Brasil: El destino que eligió para olvidar el Mundial 2026

Tras la dolorosa eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Neymar sorprendió al aparecer muy lejos de las canchas y disfrutando de un momento especial junto a su familia.

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 dejó un duro golpe para millones de aficionados y, especialmente, para Neymar. Cabe destacar que el famoso futbolista puso punto final a su historia con la selección brasileña.

Sin embargo, apenas unos días después de despedirse del torneo, el astro decidió cambiar la presión del fútbol por la tranquilidad de unas vacaciones familiares en Disney. Luego de que la selección brasileña quedara fuera del certamen ante Noruega, el técnico Carlo Ancelotti otorgó total libertad a sus jugadores para disfrutar de su descanso.

Neymar no perdió el tiempo y eligió uno de los destinos turísticos más famosos del mundo para compartir con su pareja, su hija y otros familiares. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron al delantero recorriendo el parque temático con una actitud relajada y sonriente.

Durante el paseo disfrutó de las atracciones, posó junto a distintos personajes animados y se mostró completamente enfocado en pasar tiempo con sus seres queridos, dejando atrás, al menos por unos días, la tristeza que significó la eliminación de Brasil. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su renovado cambio de imagen en esta nueva etapa.

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Neymar apareció con un nuevo corte de cabello, un detalle que rápidamente despertó comentarios entre los fanáticos y usuarios de redes sociales, quienes destacaron su nuevo estilo mientras disfrutaba de sus vacaciones. Como ocurre en prácticamente cada aparición pública del brasileño, decenas de visitantes lo reconocieron mientras caminaba por el parque.

Muchos aprovecharon la oportunidad para acercarse, pedirle una fotografía o simplemente saludar a uno de los futbolistas más populares del planeta.

Dato curioso de Shakira: Lo que Mbappé hizo por ella antes del Mundial 2026 Shakira volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una inesperada confesión sobre Kylian Mbappé en plena recta final del Mundial 2026.

Para evitar aglomeraciones y permitir que Neymar pudiera disfrutar del recorrido junto a su familia, el equipo de seguridad que lo acompañaba controló el acceso de los aficionados y mantuvo un perímetro durante gran parte del paseo. El viaje de Neymar llegó apenas días después de uno de los momentos más difíciles de su carrera.

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