Dato curioso de Shakira: Lo que Mbappé hizo por ella antes del Mundial 2026

Shakira volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una inesperada confesión sobre Kylian Mbappé en plena recta final del Mundial 2026.

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al revelar un curioso dato relacionado con Kylian Mbappé una de las máximas figuras de la selección de Francia.En medio de los cuartos de final del torneo, la intérprete barranquillera compartió un video en sus redes para manifestar públicamente su cariño y agradecimiento hacia el delantero francés.

En la publicación, Shakira recordó la participación de Mbappé en el videoclip de "Dai Dai", canción que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que forma parte de la música oficial del Mundial 2026. La colombiana reveló que Kylian Mbappé fue el primer futbolista que aceptó aparecer en la producción audiovisual. Por esa razón, aprovechó el momento para agradecerle directamente y asegurarle que siempre recordará el gesto que tuvo con ella.

"Dato curioso: ¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en mi video de ‘Dai Dai’ fue Mbappé?", expresó la cantante en el registro difundido en sus plataformas digitales. Posteriormente, le dedicó unas palabras de agradecimiento al atacante francés. Cabe destacar que, el mensaje de Shakira rápidamente llamó la atención de los seguidores de ambos artistas.

La publicación también se produjo mientras Francia disputaba las instancias decisivas del Mundial 2026, por lo que la cantante aprovechó para enviarle sus mejores deseos a Mbappé durante el torneo. Además, Shakira agradeció al público francés por el cariño que históricamente le ha demostrado a su música.

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La artista mantiene una estrecha relación con el mundo del fútbol, especialmente por su participación en canciones vinculadas con grandes competencias internacionales. Por su parte, Mbappé volvió a ocupar el centro de las miradas durante la clasificación de Francia a las semifinales.

El delantero debió abandonar el terreno de juego antes del final del encuentro tras recibir un fuerte golpe en el tobillo derecho. Las cámaras lo mostraron posteriormente en el banquillo con hielo sobre la zona afectada.

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Sin embargo, la preocupación disminuyó cuando el jugador fue visto caminando y celebrando junto a sus compañeros después del partido.

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