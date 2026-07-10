¿Qué le pasó a Kylian Mbappé? La imagen que preocupó a Francia antes de las semifinales del Mundial 2026

Kylian Mbappé hizo saltar las alarmas en toda Francia luego de abandonar el partido ante Marruecos con visibles molestias.

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 estuvo acompañada por un momento de máxima tensión para sus aficionados. Kylian Mbappé, la gran figura del conjunto dirigido por Didier Deschamps, pidió el cambio durante el triunfo 2-0 sobre Marruecos tras sufrir un fuerte golpe en el tobillo derecho, lo que despertó dudas sobre su estado físico.

El famoso delantero del Real Madrid fue protagonista durante el encuentro disputado en Boston. Aunque falló un penal que fue detenido por Yassine Bono, logró reivindicarse minutos después con un espectacular gol desde fuera del área que abrió el marcador para los franceses y encaminó la clasificación a la siguiente ronda.

Sin embargo, a falta de poco más de diez minutos para el final del compromiso, Mbappé comenzó a mostrar señales de dolor luego de una dura entrada recibida por parte del defensor marroquí Issa Diop. El atacante solicitó ser sustituido y Didier Deschamps no dudó en enviarlo al banquillo para evitar mayores complicaciones.

Las cámaras captaron inmediatamente al capitán francés sentado con una bolsa de hielo sobre el tobillo derecho.Cabe destacar que dicha imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió las alarmas entre los aficionados, quienes temieron una lesión de gravedad justo antes del duelo de semifinales.

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Afortunadamente para Francia, el propio Mbappé se encargó de llevar tranquilidad una vez concluido el partido. El goleador explicó que el cambio se debió únicamente al golpe recibido y aseguró que Jean-Philippe Mateta estaba en mejores condiciones para disputar los últimos minutos del encuentro.

"Mateta estaba más preparado que yo para jugar los últimos 15 minutos", declaró el atacante tras la victoria.

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Las imágenes posteriores también fueron alentadoras. Mbappé fue visto caminando con normalidad e incluso celebrando con sus compañeros sobre el terreno de juego, lo que hace pensar que la molestia no reviste gravedad y que podrá estar disponible para el próximo compromiso.

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