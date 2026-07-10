 EN VIVO: Minuto a minuto España vs. Bélgica por el Mundial
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10 julio / 13:00

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EN VIVO: Minuto a minuto España vs. Bélgica por el Mundial

por Oscar Coronado
En vivo: Minuto a minuto del España vs. Bélgica
En vivo: Minuto a minuto del España vs. Bélgica / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

España ha mostrado un crecimiento paulatino pero constante en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Clasificó primera en un grupo complejo, superó con autoridad a Austria en su primer cruce de la fase eliminatoria, y en un duelo de pesos pesados ​​eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final.

Con la seguridad de Unai Simón en la portería, que aún mantiene invicta y con el mayor récord en la historia de la competición; la solidez de su línea defensiva y el poderío en ataque que encuentra en Mikel Oyarzabal su principal carta ofensiva, "La Roja" se hace cargo de su mote de candidata y arribará al duelo ante Bélgica con la confianza plena y el sueño intacto de jugar los ocho encuentros del certamen.

Worldcup | World Cup - Quarter-finalsWorldcup | World Cup - Quarter-finals
Spain
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
0 - 0
10/07/2026 - 13:00
Belgium
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - Quarter-finals - Worldcup
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Michael Oliver, England
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

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    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
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    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

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    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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    Spain
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    Belgium
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  • 06/06
    Belgium
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Estadísticas generales

Spain
Belgium
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Sin datos
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Alineaciones

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