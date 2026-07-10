EN VIVO: Minuto a minuto España vs. Bélgica por el Mundial

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

España ha mostrado un crecimiento paulatino pero constante en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Clasificó primera en un grupo complejo, superó con autoridad a Austria en su primer cruce de la fase eliminatoria, y en un duelo de pesos pesados ​​eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final.

Con la seguridad de Unai Simón en la portería, que aún mantiene invicta y con el mayor récord en la historia de la competición; la solidez de su línea defensiva y el poderío en ataque que encuentra en Mikel Oyarzabal su principal carta ofensiva, "La Roja" se hace cargo de su mote de candidata y arribará al duelo ante Bélgica con la confianza plena y el sueño intacto de jugar los ocho encuentros del certamen.

Worldcup | World Cup - Quarter-finals Worldcup | World Cup - Quarter-finals Spain Sistema: 4-2-3-1 Estado: 0 - 0 Belgium Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - Quarter-finals - Worldcup Fase Cuartos de final - Jornada Quarter-finals Árbitro Michael Oliver, England Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Spain 06/07 Portugal 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

02/07 Spain 3 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

27/06 Uruguay 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

21/06 Spain 4 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado

15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado Últimos de Belgium 07/07 USA 1 - 4 Belgium

World Cup | Finalizado

27/06 New Zealand 1 - 5 Belgium

World Cup | Finalizado

21/06 Belgium 0 - 0 Iran

World Cup | Finalizado

15/06 Belgium 1 - 1 Egypt

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Spain Belgium 0 Sin datos 0 Alineaciones Spain Spain Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Fabián Ruiz

Lamine Yamal

Dani Olmo

Alex Baena

Mikel Oyarzabal Belgium Belgium Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Nathan Ngoy

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Youri Tielemans

Nicolas Raskin

Leandro Trossard

Kevin De Bruyne

Jérémy Doku

Charles De Ketelaere

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