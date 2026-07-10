EN VIVO: Minuto a minuto España vs. Bélgica por el Mundial

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
España ha mostrado un crecimiento paulatino pero constante en la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Clasificó primera en un grupo complejo, superó con autoridad a Austria en su primer cruce de la fase eliminatoria, y en un duelo de pesos pesados eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final.
Con la seguridad de Unai Simón en la portería, que aún mantiene invicta y con el mayor récord en la historia de la competición; la solidez de su línea defensiva y el poderío en ataque que encuentra en Mikel Oyarzabal su principal carta ofensiva, "La Roja" se hace cargo de su mote de candidata y arribará al duelo ante Bélgica con la confianza plena y el sueño intacto de jugar los ocho encuentros del certamen.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Spain
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06/07Portugal 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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02/07Spain 3 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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27/06Uruguay 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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21/06Spain 4 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
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15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
Últimos de Belgium
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07/07USA 1 - 4 Belgium
World Cup | Finalizado
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27/06New Zealand 1 - 5 Belgium
World Cup | Finalizado
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21/06Belgium 0 - 0 Iran
World Cup | Finalizado
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15/06Belgium 1 - 1 Egypt
World Cup | Finalizado
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Fabián Ruiz
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Alex Baena
- Mikel Oyarzabal
- Thibaut Courtois
- Timothy Castagne
- Nathan Ngoy
- Brandon Mechele
- Maxim De Cuyper
- Youri Tielemans
- Nicolas Raskin
- Leandro Trossard
- Kevin De Bruyne
- Jérémy Doku
- Charles De Ketelaere