Yamal elige a Cristiano Ronaldo como el máximo ejemplo de “aura” en el futbol

La respuesta de Lamine Yamal que puso a Cristiano Ronaldo en otro nivel.

El joven talento de la selección de España, Lamine Yamal, volvió a mostrar su admiración por Cristiano Ronaldo al destacar la presencia y personalidad del astro portugués, a quien definió como el ejemplo perfecto de lo que significa tener "aura" dentro del mundo del futbol.

En una entrevista con El Mundo, el delantero español explicó que el concepto de "aura" está relacionado con esa energía especial que transmite una persona al entrar a un lugar, una presencia capaz de llamar la atención sin necesidad de decir una palabra.

Cuando fue consultado sobre el significado de esta expresión, Yamal comparó ese impacto con el que generan grandes figuras del cine y puso como referencia a Cristiano Ronaldo.

El aura es una persona que desprende, no sé... que cuando llega a algún sitio, algo como que... ¿sabes? Como cuando ves a alguien en una película y dices ‘wow’. Por ejemplo, Brad Pitt o alguien así. En el futbol también Cristiano, ese sería un buen ejemplo de aura", explicó el jugador español.

La admiración de Yamal por CR7

La declaración refleja la admiración que Yamal siente por el histórico futbolista portugués, una relación que quedó demostrada durante el Mundial 2026. Tras la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final, el joven delantero acudió a consolar a Cristiano Ronaldo, quien no pudo contener las lágrimas tras despedirse de la competencia.

El gesto fue uno de los momentos más emotivos del torneo y evidenció el respeto de una nueva generación hacia una de las máximas figuras de la historia del futbol.

El gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal El momento entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal.

Días antes, Cristiano Ronaldo también había elogiado el talento de Yamal y le aconsejó prepararse para las críticas, mantener la calma y apoyarse en su pasión para construir una carrera exitosa.

A sus 18 años, Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las grandes promesas del futbol mundial, mientras reconoce en Cristiano Ronaldo un referente dentro y fuera del terreno de juego.

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