Tras el fracaso mundialista, Alemania avanza para fichar a Jürgen Klopp como seleccionador

La Federación Alemana confirmó que alcanzó un entendimiento sobre los puntos clave de un posible contrato con el extécnico del Liverpool y Borussia Dortmund.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB, en alemán) confirmó este sábado que dio un paso importante en las negociaciones para convertir a Jürgen Klopp en el nuevo seleccionador nacional, luego de alcanzar un entendimiento sobre los principales términos de un eventual contrato.

A través de un comunicado, la DFB informó que su presidente, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, sostuvieron el viernes en Nueva York una reunión con el extécnico del Liverpool y Borussia Dortmund para discutir su posible llegada al banquillo de la Mannschaft.

"Durante este constructivo intercambio, se llegó a un entendimiento sobre puntos clave de un potencial contrato", señaló la Federación, que también confirmó que las conversaciones continuarán la próxima semana.

El organismo explicó que el acuerdo aún depende de que se resuelva la situación contractual de Klopp con Red Bull, donde actualmente se desempeña como director global de fútbol. Además, cualquier vínculo deberá ser aprobado por el Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB antes de hacerse oficial.

La selección alemana busca iniciar una nueva etapa después de su decepcionante actuación en el Mundial 2026. Considerada una de las favoritas por su tradición y calidad de plantilla, la Mannschaft quedó eliminada de manera prematura en los dieciseisavos de final tras empatar 1-1 con Paraguay y caer 4-3 en la tanda de penales, un resultado que precipitó la salida de Julian Nagelsmann del cargo.

Klopp, uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol europeo gracias a sus exitosos ciclos en Borussia Dortmund y Liverpool, ya había manifestado su disposición a dirigir a la selección alemana.

Ahora, con las negociaciones avanzadas y el respaldo de la Federación, todo apunta a que podría asumir el reto de reconstruir a una Alemania que buscará recuperar el protagonismo perdido tras su temprana despedida de la Copa del Mundo.

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