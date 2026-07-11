¿Presidente de Argentina? La inesperada confesión de una figura mundialista

El histórico delantero de la Albiceleste, Carlos Tévez, presente en la cobertura de la Copa del Mundo 2026, aseguró que en el futuro le ilusiona incursionar en la política o asumir la presidencia del club de sus amores, Boca Juniors.

La presencia de Carlos Tévez en el Mundial 2026 no solo ha estado ligada a los análisis futbolísticos. El histórico exdelantero de la selección de Argentina y de Boca Juniors sorprendió con unas declaraciones que rápidamente trascendieron el ámbito deportivo al reconocer que no descarta incursionar en la política o convertirse algún día en presidente del club xeneize.

Mientras acompaña la Copa del Mundo como comentarista, el "Apache" fue consultado sobre sus planes una vez concluya su etapa dentro del fútbol. Lejos de cerrar puertas, admitió que ambas posibilidades representan un desafío que le genera ilusión, aunque dejó claro que todavía no es el momento para dar ese paso.

"Salir de Fuerte Apache y ser presidente de una Nación o el día de mañana ser presidente de Boca es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho", expresó Tévez durante una entrevista con "ESPN".

El exatacante, que disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 con la Albiceleste, aseguró que mantiene los pies sobre la tierra y que actualmente su prioridad continúa siendo desarrollarse dentro del futbol.

"Son dos cosas que no descarto para nada. Obvio que hoy no es el momento. Cuando ya no tenga más nada para dar en el futbol pensaré qué haré", agregó.

Tévez también se refirió a la posibilidad de dirigir algún día a Boca Juniors. Explicó que considera necesario seguir preparándose antes de asumir un reto de esa magnitud, consciente de la exigencia que implica sentarse en el banquillo del club donde conquistó títulos y se convirtió en uno de los grandes ídolos de la afición.

Las declaraciones del exfutbolista no tardaron en viralizarse en redes sociales y medios argentinos, donde muchos comenzaron a debatir sobre un eventual futuro del "Apache" en la política nacional o al frente de la institución azul y oro.

Por ahora, se trata únicamente de una reflexión sobre los desafíos que le gustaría afrontar una vez cierre definitivamente su vínculo con el fútbol profesional.

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