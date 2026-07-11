Nico Paz y el sueño cumplido de jugar un Mundial con Argentina junto a Messi

El mediocampista de 21 años vive su primera Copa del Mundo y aseguró que reemplazar al capitán albiceleste es “imposible”, porque considera a Lionel Messi el mejor futbolista de la historia.

Para Nico Paz, el Mundial 2026 representa mucho más que una competencia deportiva. El mediocampista de Argentina vive el sueño que imaginó desde niño y lo hace compartiendo vestuario con Lionel Messi, el jugador que marcó una época en la selección y que disputa lo que podría ser su última Copa del Mundo.

Con apenas 21 años, el futbolista formado en España es el integrante más joven del plantel dirigido por Lionel Scaloni. Su presencia en el torneo significa la culminación de un camino que comenzó en su infancia, impulsado también por la influencia de su padre, Pablo Paz, exjugador de la selección argentina que participó en el Mundial de Francia 1998.

"Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito", expresó Nico Paz en una entrevista con FIFA publicada por "TyC Sports". El volante recordó que su padre fue una figura clave para que creyera que algún día podía vestir la camiseta albiceleste en una Copa del Mundo.

El jugador del Como italiano también habló sobre la experiencia de compartir equipo con Messi y reconoció que todavía intenta asimilar el momento que está viviendo.

"Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él", afirmó Paz al ser consultado sobre el futuro de la selección argentina tras la era del capitán.

El mediocampista destacó que poder compartir minutos y entrenamientos con Messi es una experiencia que pocos futbolistas pueden vivir y aseguró que intenta aprovechar cada instante junto al referente albiceleste.

Además, agradeció el apoyo recibido por los aficionados argentinos desde sus primeras apariciones con la selección y aseguró que ese respaldo le permite jugar con mayor confianza.

Ahora, Nico Paz y Argentina tienen la mirada puesta en su próximo desafío: los cuartos de final ante Suiza. El joven futbolista advirtió que será un partido exigente y destacó la calidad del conjunto europeo, pero aseguró que el equipo está preparado para luchar por el objetivo de mantenerse en carrera.

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