Luis de la Fuente elogia a Messi: “Parece que tiene 19 años... Es incansable, insaciable y un ejemplo”

El seleccionador de España elogió al capitán argentino, quien a sus 39 años continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026 y sigue ampliando su legado con nuevos récords.

El nivel que ha mostrado Lionel Messi en el Mundial 2026 sigue despertando elogios en el futbol internacional. Esta vez fue el seleccionador de España, Luis de la Fuente, quien no escatimó palabras para destacar el momento que vive el capitán de la Albiceleste, a quien describió como un futbolista capaz de competir al máximo nivel pese a estar disputando, probablemente, la última Copa del Mundo de su carrera.

Durante la conferencia de prensa previa al partido de los cuartos de final entre España y Bélgica, que se juegan este viernes (13 horas, de Guatemala), el técnico español fue consultado sobre el astro argentino y respondió con una reflexión que rápidamente acaparó la atención.

"Está en un nivel excepcional. Ha vivido 50 mil situaciones de este tipo. Parece que tiene 19 años, o 23", afirmó De la Fuente, sorprendido por el rendimiento que mantiene el jugador de 39 años.

El entrenador también destacó el compromiso de Messi con la selección argentina y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones. "Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol. Cuando alguien quiere y trabaja, siempre está más cerca de conseguir los objetivos", señaló el estratega español.

Las palabras de De la Fuente llegan en un momento en el que Messi vuelve a ser protagonista del Mundial. El delantero argentino suma ocho goles en la edición 2026, lidera la tabla de goleadores del torneo y continúa escribiendo páginas doradas en la historia de las Copas del Mundo.

Argentina buscará este sábado el pase a las semifinales cuando enfrente a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un duelo en el que Messi intentará seguir guiando a la vigente campeona del mundo y aumentar una colección de récords que parece no tener fin.

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