Delegación de Egipto será premiada tras su destacado Mundial 2026

Un poderoso grupo empresarial decidió reconocer la histórica actuación de Egipto en el Mundial 2026.

El destacado desempeño de la selección de Egipto en el Mundial 2026 ha sido recompensado con un gesto de gran magnitud. El Grupo Al Habtoor, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Emiratos Árabes Unidos, anunció que obsequiará un vehículo Mitsubishi a cada integrante de la delegación egipcia. La iniciativa busca reconocer el histórico logro del equipo, que alcanzó por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo y despertó el orgullo de millones de aficionados dentro y fuera de su país.

La decisión fue impulsada por Jalaf Ahmed Al Habtoor, fundador y presidente del grupo empresarial, quien destacó que la actuación del combinado africano trascendió el ámbito deportivo. Según explicó la compañía, el reconocimiento simboliza el agradecimiento por el esfuerzo, la disciplina y la imagen positiva que la selección proyectó durante el torneo. Además, el empresario expresó que los éxitos de Egipto representan una alegría compartida por el mundo árabe y merecen ser celebrados con acciones concretas.

La recompensa para la selección de Egipto

Hasta el momento, la Federación Egipcia de Fútbol no ha emitido una respuesta oficial sobre el anuncio. No obstante, el gesto ha generado una amplia repercusión y se suma a las muestras de reconocimiento que han recibido los jugadores tras su regreso al país. Asimismo, se espera que el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, reciba a la delegación para felicitar personalmente al equipo por una campaña que quedará marcada en la historia del fútbol nacional.

El recorrido de Egipto en el Mundial también estuvo acompañado de momentos memorables y partidos de alta intensidad. Uno de los encuentros más comentados fue la derrota frente a Argentina, que logró una espectacular remontada después de encontrarse dos goles abajo en el marcador.

A pesar de ese desenlace, el balance general de la participación egipcia ha sido ampliamente positivo y el lujoso obsequio anunciado por el Grupo Al Habtoor refleja el impacto que el equipo ha tenido tanto en el deporte como en el sentimiento de unidad y orgullo de toda la región.

Aficionados de Egipto dan la bienvenida este viernes a su selección, después de caer en octavos de final del Mundial 2026 ante Argentina - EFE

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