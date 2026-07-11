 Futbolista español soltero en el Mundial 2026
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El futbolista de la selección de España que se ha quedado soltero en pleno Mundial 2026

por Monica Avila
Selección de España Mundial 2026, Redes sociales
Selección de España Mundial 2026 / FOTO: Redes sociales

Mientras España celebra su pase a las semifinales del Mundial 2026, Ferran Torres también acapara titulares por una inesperada noticia que sacudió su vida personal.

La participación de Ferran Torres en el Mundial 2026 no solo ha llamado la atención por su aporte dentro del terreno de juego. El joven también por un episodio que ha despertado el interés de miles de seguidores en redes sociales.

En medio del mejor momento deportivo de la selección española, el delantero del FC Barcelona habría puesto fin a su romance con la creadora de contenido Martina Hunter, una noticia que rápidamente se volvió viral. De acuerdo con diversos medios españoles, la ruptura salió a la luz apenas unas horas antes del compromiso de España por los cuartos de final del Mundial 2026.

Aunque ninguno de los dos había confirmado oficialmente su relación, desde hacía varios meses eran vinculados sentimentalmente tras ser vistos compartiendo una escapada a Ibiza y otros momentos juntos. El detalle que terminó de alimentar los rumores fue que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto que actualmente suele interpretarse como el final definitivo de una relación.

Posteriormente, el periodista Javi de Hoyos confirmó que el romance había llegado a su fin, aunque ninguno de los protagonistas ha ofrecido declaraciones públicas. Mientras Ferran Torres mantiene toda su concentración en la justa deportiva, Martina Hunter ha continuado compartiendo imágenes de sus vacaciones en Bali, dejando claro que sigue adelante con su vida lejos del foco mediático.

Más de Ferran Torres

La influencer incluso publicó varias fotografías acompañadas por una canción con un evidente tono sentimental, lo que provocó múltiples interpretaciones entre sus seguidores. Paradójicamente, esta situación personal ha coincidido con uno de los momentos de mayor popularidad del atacante español.

El inesperado regalo de cumpleaños de Lamine Yamal a Inés García que emocionó a todos

En medio de la intensidad del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó por un momento el fútbol para protagonizar uno de los gestos más románticos del torneo.

En las últimas semanas, Ferran se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados en redes sociales, donde miles de aficionados lo consideran uno de los jugadores más atractivos del torneo y lo han convertido en uno de los grandes "crush" del Mundial 2026.

Lejos de distraerse con el revuelo mediático, el delantero ha demostrado mantener el foco exclusivamente en el aspecto deportivo.

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