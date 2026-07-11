 Emotivo regalo de Lamine Yamal a Inés García por cumpleaños
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El inesperado regalo de cumpleaños de Lamine Yamal a Inés García que emocionó a todos

por Monica Avila
Lamine Yamal, Lamine Yamal
Lamine Yamal / FOTO: Lamine Yamal

En medio de la intensidad del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó por un momento el fútbol para protagonizar uno de los gestos más románticos del torneo.

Mientras continúa siendo una de las grandes figuras de España en el Mundial 2026, Lamine Yamal también acapara titulares por lo que ocurre fuera de los terrenos de juego.  En las últimas horas, el joven futbolista conmovió a miles de seguidores tras sorprender a su novia, Inés García, con una romántica carta que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El detalle fue revelado por la propia influencer a través de sus historias de Instagram con motivo de su cumpleaños.  Junto a una imagen de ambos sonriendo, Inés mostró una carta escrita por el jugador del FC Barcelona, en la que expresó los sentimientos que vive desde que comenzó su relación.

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Lamine Yamal - Lamine Yamal

La frase que más llamó la atención fue: "Me has hecho sentir la felicidad que no sabía que existía". Cabe destacar que, dicho mensaje que generó miles de reacciones y comentarios entre los aficionados, quienes destacaron el lado más sensible del futbolista español.

Pero ese no fue el único detalle preparado por Yamal para su hermosa y joven novia española.  Según el medio español, el atacante también elaboró un álbum con fotografías de algunos de los momentos más especiales que han compartido juntos, convirtiendo el regalo en un recuerdo muy personal y lleno de significado.

Más de Lamine Yamal

La historia de amor entre Lamine Yamal e Inés García se hizo pública en mayo de este año y, desde entonces, ambos han dejado de esconder su relación.  Desde el inicio del torneo, la creadora de contenido ha acompañado al futbolista en varias sedes del Mundial 2026, alentándolo desde las gradas y compartiendo mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.

En las últimas semanas Inés ha sido vista luciendo exclusivos collares con gran significado para la pareja.

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Uno de ellos lleva las iniciales "LY", mientras que otro incorpora una corona y los dorsales más representativos de la carrera del joven atacante, un gesto que tampoco pasó desapercibido entre sus seguidores. Todo esto ocurre mientras España afronta uno de los momentos más importantes del campeonato.

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