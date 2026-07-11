Cristiano Ronaldo sorprende a IShowSpeed con un regalo único y millonario del Mundial

El popular creador de contenido IShowSpeed vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera al recibir un inesperado obsequio.

La admiración que IShowSpeed siente por Cristiano Ronaldo volvió a quedar en evidencia durante el Mundial 2026, aunque esta vez fue el astro portugués quien sorprendió al famoso streamer con un regalo tan exclusivo como valioso. El inesperado gesto dejó al creador de contenido completamente impactado y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Cabe destacar que, durante una transmisión en vivo, IShowSpeed recibió un paquete muy especial. Al abrirlo, descubrió un par de botines dorados utilizados por Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026, una pieza de colección que tiene un enorme valor tanto deportivo como sentimental.

@latinus_us Cristiano Ronaldo sorprende al streamer IShowSpeed al obsequiarle los botines que utilizó durante el Mundial. "¡Ronaldo me dio sus propias botas con las que jugó en la Copa del Mundo!", celebró el creador de contenido. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus - Latinus

Según se dio a conocer, estos botines corresponden a una edición extremadamente limitada creada para conmemorar un nuevo récord alcanzado por el capitán portugués. De acuerdo con la información revelada, únicamente existen dos pares en todo el mundo, lo que convierte al obsequio en una auténtica joya para cualquier aficionado al fútbol.

La reacción del streamer fue inmediata. Entre gritos de emoción e incredulidad, sostuvo los botines frente a la cámara mientras repetía que no podía creer que Cristiano Ronaldo hubiera decidido enviárselos personalmente. El momento rápidamente se viralizó y acumuló millones de reproducciones en distintas plataformas digitales.

Más de la relación entre Cristiano Ronaldo e IShowSpeed

Sin lugar a duda, la relación entre Cristiano Ronaldo e IShowSpeed se ha fortalecido en los últimos años. El influencer estadounidense nunca ha ocultado que considera al portugués como su máximo ídolo y ha viajado en múltiples ocasiones para verlo jugar, además de dedicarle canciones, transmisiones y numerosas publicaciones en sus redes sociales.

Hay que destacar que, el regalo llegó pocos días después de la eliminación de Portugal del Mundial 2026.

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé? La imagen que preocupó a Francia antes de las semifinales del Mundial 2026 Kylian Mbappé hizo saltar las alarmas en toda Francia luego de abandonar el partido ante Marruecos con visibles molestias.

Aunque la selección lusa no logró avanzar a las semifinales tras caer frente a España, Cristiano Ronaldo volvió a escribir una página en la historia del fútbol al convertirse en el primer jugador en marcar goles en seis ediciones diferentes en un mundial. Para muchos aficionados, el obsequio representa mucho más que un artículo deportivo.

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